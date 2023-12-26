محافظ دمياط تقرر إحالة 31 مدرسا للتحقيق لانصرافهم عن العمل بدون إذن

أجرت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، جولة تفقدية، قامت خلالها بالمرور المفاجئ على مركز شباب السنانية لمتابعة سير العمل به.

وفى هذا السياق، تفقدت " المحافظ " الملعب الذى يشهد أعمال إحلال وتجديد، وأقسام المركز ، حيث شددت على وضع خطة لتفعيل أنشطة المركز بما يساهم فى دعم البرامج المقدمة للنشء والشباب ، مشددة أيضًا على رفع المخلفات الناتجة عن تطوير الملعب.

وعلى جانب آخر تفقدت "محافظ دمياط " مدرسة الشهيد محمد كمال المرشدى الرسمية للغات ، لمتابعة الانضباط الادارى وسير امتحانات المستوى الرفيع لمادة اللغة الإنجليزية لبعض الصفوف الدراسية ، حيث شددت على تحقيق الانضباط بالمدرسة، كما قررت إحالة ٣١ موظف بالمدرسة للتحقيق بالشئون القانونية بالديوان العام لخروجهم بدون إذن .

فيما أصدرت المحافظ، تعليمات مشددة إلى الوحدة المحلية بالارتقاء بمستوى النظافة ورفع اى تراكمات للقمامة بالمنطقة.