عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الرئيس الفلسطيني: الوضع في الضفة الغربية معرض للانفجار بسبب اعتداءات الاحتلال

الرئيس الفلسطيني
الرئيس الفلسطيني محمود عباس

قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن، أن إسرائيل في عدوانها على قطاع غزة والاعتداءات المستمرة في الضفة تهدف لتهجير الفلسطينين  من القطاع والضفة تماما كما حدث في عام 1948  وأنه لا يوجد مبرر واحد   للحكومة الاسرائيلية  حتى تقول أنها تعتدي لهذه الأسباب.   

وأضاف "عباس"، خلال لقاء خاص مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج "كلمة أخيرة" المذاع من خلال قناة "أون"، أنه لا يوجد مبرر واحد للحكومة الإسرائيلية لتقول السبب على الاعتداء على الشعب الفلسطيني، ولكن الاعتداءات تتم من أجل تهجير الفلسطينيين من غزة ومن الضفة الغربية كما فعلت في الماضي عام 1948. 

حديث عن الأوضاع في قطاع غزة 

  وردا على سؤال الاعلامية لميس الحديدي أن سيناريوهات التهجير وأنواعها هل كانت خطة معد لها مسبقا واستغلت إسرائيل  7 أكتوبر لتنفيذه قال الرئيس الفلسطيني إن مخطط إسرائيل هو أن تقضي على الوجود الفلسطيني ، مخطط نتنياهو شخصيا وحكومته الحالية ، ولا نقول إن الحكومات السابقة بريئة ، بل كلهم ، هدفهم التخلص من الفلسطينيين ، التخلص من السلطة الفلسطينية "

وشدد على أن السلطة  الفلسطينية موجودة في الضفة   كدولة وفي قطاع غزة كسلطة  حتى رغم انقلاب حماس عام 2006    قائلا : "   نحن موجودون هنا كدولة وكسلطة وفي غزة ، وحتى في غزة نحن كنا موجودين ، رغم انقلاب حماس في 2007 ، لكن نحن كنا موجودين ولم نتغيب إطلاقا عن غزة بدون مناسبة"

ونوه أن السلطة الفلسطينية  موجودة في غزة   عبر مؤسساتها والشباب   والكوادر  وكوادرنا وشبابنا  كاشفا أنه حتى الان تقوم  السلطة الفلسطينية    بدفع وسداد احتياجاتقطاع غزة، للشعب، وللمدارس، والمؤسسات ، والمياه والكهرباء  بما يبلغ  140 مليون دولار شهريا ، مشددا : " نقوم بواجبنا ، لكن إسرائيل تستغل هذه الظروف ، ومع الأسف الشديد ، بأبقى أقول أن أمريكا هي التي تدعم هذا ، أمريكا هي التي تريد هذا ، ولو أرادت أمريكا بإشارة واحدة ، سوف تتوقف إسرائيل عن هذا.

محمود عباس ابو مازن الرئيس الفلسطيني الضفة لميس الحديدي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأحد والإثنين الأسبوع القادم إجازة بأمر البنك المركزي لهذا السبب

عيار 21 يسجل رقما تاريخيا.. أسباب اضطراب أسعار الذهب في السوق المحلية

استبعاد الشناوي والشحات والونش من قائمة كأس الأمم..ولغز اختيار فيتوريا لـ عبدالله السعيد

تحرك عسكري عاجل من جيش الاحتلال للعثور على يحيي السنوار

وضع لها مخدر في العصير.. طالبة المطرية ضحية علاقة آثمة

شهود عيان للقاهرة الإخبارية: إسقاط جسم طائر على بعد ٢ كم من سواحل مدينة دهب المصرية

رشاوي لتسريب معلومات سرية.. إحالة مدير إدارة الكسب غير المشروع و6 آخرين للجنايات

رونالدو ينفرد بصدارة قائمة هدافي العالم في 2023

موضوعات متعلقة

محمود عباس: فلسطين تتعرض لكارثة حقيقية أمام أعين العالم وأمريكا

الرئيس الفلسطيني: نتعرض لحرب إبادة وما تشهده غزة أبشع مما حدث في 1948

روبي مش مطربة.. تعليق مفاجئ من نقابة الموسيقيين على أغنية "3 ساعات"

سفير فلسطين السابق بمصر: نتنياهو يعلم مصيره بعد انتهاء الحرب

محلل سياسي فلسطيني: نتنياهو اعترف لأول مرة بأحد أهداف إسرائيل من العدوان

خبير: خط التجارة العربي يساعد في تعظيم الاستفادة من الموانئ المصرية

هند البنا: سلوكيات وعلامات إذا ظهرت على شخص يجب الذهاب لطبيب نفسي

مستشار الرئيس الفلسطيني: أمريكا قادرة على وقف العدوان بأمر واحد

ترشيحاتنا

بيان عاجل من حماس بعد جريمة حرب إسرائيلية بحق شهداء غزة

اللجنة الأولمبية: إيقاف هشام حطب.. وياسر إدريس قائما بالأعمال

اتصال هاتفي عاجل من بايدن بأمير قطر بشأن غزة |ماذا يحدث؟

صلاح خارج المنافسة.. هالاند يحصد جائزة جديدة في 2023

ما هي السرعة التي تؤثر على صحة الصلاة؟ دار الإفتاء ترد

وعود سعودية بإطلاق مشاريع جديدة.. الرئيس التونسي يلتقي وزير الصناعة بالمملكة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بسبب الزبادي.. لن تصدق ما فعلته فتاة تشيلية في أخيها

استبعاد الشناوي والشحات والونش من قائمة كأس الأمم..ولغز اختيار فيتوريا لـ عبدالله السعيد

هنري ميلر .. منعت روايته الأولى 27 عاما ما قصته؟

تزيد في الشتاء.. 5 وصفات طبيعية لعلاج القشرة| أبرزها الحلبة

فيديو

عملت حاجات كتير| إلهام شاهين تكشف سبب رشاقتها .. خاص

جنون الذهب مستمر| السبب الحقيقي وراء ارتفاع أسعاره

صدمة للتجار بسبب الدولار المجمد.. ومفاجأة تنتظر أسعار الفائدة

رامي إمام يكشف عن التعاون مع ياسمين صبري: موهبة مميزة ومتطورة |خاص

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

نهال علام تكتب: ديسمبر.. حنين الذكريات ويقين الأمنيات

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: يا صاحب السمو.. هذا ما تحتاجه الكويت

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ٣٦٥ يوم وداع

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: غدا بطولة السوبر المصرية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: قلى البيض وشواء الميركافا

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حياتنا بين الحنين والرجاء

هند عصام

هند عصام تكتب: ابن رمسيس

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: انسانيتي ليست كما أريد

اﻟﻤﺰﻳﺪ