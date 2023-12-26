الرئيس الفلسطيني: الوضع في الضفة الغربية معرض للانفجار بسبب اعتداءات الاحتلال

قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن، أن إسرائيل في عدوانها على قطاع غزة والاعتداءات المستمرة في الضفة تهدف لتهجير الفلسطينين من القطاع والضفة تماما كما حدث في عام 1948 وأنه لا يوجد مبرر واحد للحكومة الاسرائيلية حتى تقول أنها تعتدي لهذه الأسباب.

وأضاف "عباس"، خلال لقاء خاص مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج "كلمة أخيرة" المذاع من خلال قناة "أون"، أنه لا يوجد مبرر واحد للحكومة الإسرائيلية لتقول السبب على الاعتداء على الشعب الفلسطيني، ولكن الاعتداءات تتم من أجل تهجير الفلسطينيين من غزة ومن الضفة الغربية كما فعلت في الماضي عام 1948.

حديث عن الأوضاع في قطاع غزة

وردا على سؤال الاعلامية لميس الحديدي أن سيناريوهات التهجير وأنواعها هل كانت خطة معد لها مسبقا واستغلت إسرائيل 7 أكتوبر لتنفيذه قال الرئيس الفلسطيني إن مخطط إسرائيل هو أن تقضي على الوجود الفلسطيني ، مخطط نتنياهو شخصيا وحكومته الحالية ، ولا نقول إن الحكومات السابقة بريئة ، بل كلهم ، هدفهم التخلص من الفلسطينيين ، التخلص من السلطة الفلسطينية "

وشدد على أن السلطة الفلسطينية موجودة في الضفة كدولة وفي قطاع غزة كسلطة حتى رغم انقلاب حماس عام 2006 قائلا : " نحن موجودون هنا كدولة وكسلطة وفي غزة ، وحتى في غزة نحن كنا موجودين ، رغم انقلاب حماس في 2007 ، لكن نحن كنا موجودين ولم نتغيب إطلاقا عن غزة بدون مناسبة"

ونوه أن السلطة الفلسطينية موجودة في غزة عبر مؤسساتها والشباب والكوادر وكوادرنا وشبابنا كاشفا أنه حتى الان تقوم السلطة الفلسطينية بدفع وسداد احتياجاتقطاع غزة، للشعب، وللمدارس، والمؤسسات ، والمياه والكهرباء بما يبلغ 140 مليون دولار شهريا ، مشددا : " نقوم بواجبنا ، لكن إسرائيل تستغل هذه الظروف ، ومع الأسف الشديد ، بأبقى أقول أن أمريكا هي التي تدعم هذا ، أمريكا هي التي تريد هذا ، ولو أرادت أمريكا بإشارة واحدة ، سوف تتوقف إسرائيل عن هذا.