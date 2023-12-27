شاهد.. روبوت تسلا يهاجم مهندسًا في مصنع الشركة بتكساس

تعرض أحد مهندسي شركة تسلا لهجوم من قبل روبوت خلال حدوث عطل في مصنع جيجا تكساس التابع للشركة بالقرب من أوستن بالولايات المتحدة الأمريكية.

شهد على الواقعة الصادمة شاهدان رأى ضرب الآلة المصممة لالتقاط ونقل أجزاء السيارة المصنوعة من الألومنيوم المصبوب حديثً تصطدم في زميلهما.

وقام الروبوت بتثبيت الرجل، الذي كان حينها يبرمج برنامجًا لاثنين من روبوتات تسلا المعاقين في مكان قريب، قبل أن يغرس مخالبه المعدنية في ظهر العامل وذراعه، تاركًا أثرًا من الـ د م على طول سطح المصنع.

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تشير البيانات إلى إصابة واحد من كل 21 عاملاً في تكساس أثناء العمل في عام 2022

وقال أحد المحامين للديلي ميل البريطانية إن حوادث تسلا لم يتم الإبلاغ عنها إلى الجهات التنظيمية في الولاية.