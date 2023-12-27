بسبب صراع حول الزعامة.. القصة الكاملة لمصرع سجين بقسم شرطة الدخيلة

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، بمعاقبة نجار بالإعدام شنقًا، وذلك على خلفية ثبوت اتهامه بالقتل العمد، عقب ورود الرأي الشرعي من مفتي الجمهورية.

صدر الحكم برئاسة المستشار شوقى إبراهيم الزقم رئيس المحكمة، وبعضوية كل من، المستشار علاء الدين عبد المنعم الشنديدى، والمستشار محمد هيثم عزت مزيد، وسكرتير المحكمة أحمد عبد الوهاب.

وبدأت أحداث القضية المقيدة، برقم 19681 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة الدخيلة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط قسم شرطة الدخيلة، يفيد بقيام المتهم بقتل المجني عليه، داخل حجز القسم، بسبب الصراع على زعامة الحبس.

وكشفت التحقيقات، أن المتهم ويعمل نجارًا، قد قتل المجني عليه مع سبق الإصرار والترصد وذلك بأن بيت النية علي الثأر منه لخلاف وشجار سابق وقع بينهما، وعقد العزم علي إزهاق روحه، وطعنه بسلاح أبيض حتى سقط غارقاً في دمائه داخل الحجز.

وتبيّن من شهادة واقع الجدول أن المتهم محبوس علي ذمة القضية رقم 30813 لسنة 2021 بتهمه القتل ومحكوم عليه بالسجن المؤبد.

وتحرّر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق التي قرّرت إحالته الي محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها المتقدم عقب ورود رأي المفتي.