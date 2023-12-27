وزير الداخلية البريطاني يعتذر عن نكتة إعطاء زوجته مخدرًا للاغتـ صاب.. ماذا قال؟

اعتذر وزير الداخلية البريطاني عن "نكتته الساخرة" بشأن إعطاء زوجته مخدرًا للاغتـ صاب، بعد ما ذكرت صحيفة صنداي ميرور في وقت سابق أن جيمس كليفرلي أدلى بهذا التصريح بعد ساعات فقط من الإعلان عن إجراءات لمعالجة وباء ارتفاع المشروبات الكحولية.

ووفقا لموقع “روسيا اليوم”، ُيزعم أن الوزير قال لمضيفات في حفل استقبال خاص يوم 18 ديسمبر إن "القليل من مادة الروهيبنول في مشروب زوجته كل ليلة، ليس غير قانوني إذا كان قليلاً فقط".

وبحسب ما ورد قال مازحًا إن سر الزواج الطويل هو التأكد من أن زوجتك "شخص دائمًا ما يكون مخدرًا بشكل خفيف حتى لا تتمكن أبدًا من إدراك أن هناك رجالًا أفضل هناك".

وقد أعربت شخصيات حكومية بارزة، فضلاً عن العديد من الناشطين والجمعيات الخيرية، عن غضبها.

وكتبت وزيرة الداخلية في حكومة الظل، إيفيت كوبر، على موقع X (تويتر سابقًا) يوم الأحد أن "الارتفاع جريمة خطيرة ومدمرة".

ووجد السياسي العمالي أنه "من غير المعقول أن يقوم وزير الداخلية المسؤول عن معالجة العنف ضد النساء والفتيات" بإلقاء هذه النكتة.. وقال "كيف يمكن للضحايا أن يثقوا به ليأخذ هذه الجريمة الدنيئة على محمل الجد؟".

الروهيبنول، وهو واحد من عدد من العقاقير المعروفة بالعامية باسم "روفيز"، اكتسب سمعة باعتباره عقارًا للاغتـ صاب.

ومن الناحية القانونية، يتم استخدامه للتخدير الطبي، ولكنه يُستخدم بانتظام كسلاح في جرائم الاغتصاب وغيرها من الجرائم الخطيرة. تم الإبلاغ عن ما يقرب من 6800 جريمة تعاطي المشروبات الكحولية في المملكة المتحدة بين يونيو 2022 ومايو 2023، وفقًا للإحصاءات الرسمية.

وقالت واحدة من كل 10 نساء وواحد من كل 20 رجلاً إنه تم العبث بمشروباتهم، وفقاً لمسح وطني العام الماضي.