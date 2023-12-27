2 مليار جنيه..مساعد وزير التموين يكشف تفاصيل أكبر مشروع قومي للمخازن الإستراتيجية

صرح إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين و رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، عن تدشين مرحلة جديدة من أكبر مشروع قومي لإنشاء مخازن استراتيجية للمنتجات الغذائية لأول مرة في مصر، و الذي كانت الأمس بمحافظة الفيوم.

ولفت “عشماوي”، خلال مداخلته ببرنامج الحياة اليوم مع الإعلامي مصطفى شردي المذاع على شاشة الحياة، إلى أن المخازن الاستراتيجية هي مخازن مميكنة بالكامل، تبلغ مساحة المخزن الواحد نحو 10 فدان.

وأوضح "عشماوي"، أن هذه المخازن نقلة نوعية في منظومة التجارة وجزء من البنية التحتية، مشددًا على أنها تتعرف على المخزون والسلع إلكترونيًا والمخزن الواحد يتضمن درجات حرارة مختلفة للحفاظ على السلع المختلفة، و التي تصل إلى 32 سلعة، منوها إلى أن حجم الاستثمارات المتوقعة للمخزن الواحد الاستراتيجي تصل من 1,5 إلى 2 مليار جنيه.

6 مليار جنية

ونوه، إلى أن المخزن الواحد يستوعب سلع تصل إلى 5 إلى 6 مليار جنيه، مضيفا أن هذا المشروع يتكون من 7 مستودعات استراتيجية و كل مستودع يخدم 4 محافظات.