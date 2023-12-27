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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ثقافة

في ذكرى تقسيم كوريا إلى شمالية وجنوبية

«كيم جونج أون».. أصغر زعماء العالم وأشدهم التزامًا بالسرية|10 معلومات مدهشة حول حياته

كيم جونج أون رئيس
كيم جونج أون رئيس كوريا الشمالية

يصادف اليوم ذكرى تقسيم كوريا إلى شطرين شمالي وجنوبي، وكان قد لفت رئيس كوريا الشمالية، كيم جونج أون، انتباه العالم منذ توليه الحكم في 19 ديسمبر 2011، بسبب قراراته "المثيرة للجدل" وتحديه المستمر للعالم، خاصة الولايات المتحدة الأمريكية.. على الرغم من صغر سنه، حيث يبلغ من العمر 33 عامًا، إلا أنه يعتبر واحدًا من أكثر الزعماء إثارة للجدل ويتابعه الملايين، حيث يثير فضول الناس لمعرفة ما ينوي القيام به هذا الشخص، وفقًا لوكالة "سبوتنيك" الروسية وبعض وكالات الأنباء في كوريا الشمالية، وفيما يلي 10 معلومات عن حياة الزعيم الكوري:

1- درس كيم جونج أون في مدرسة بيرني الدولية في سويسرا حتى عام 1998.. وكان من بين الشخصيات المشهورة التي زارت كوريا الشمالية والتقت بكيم، نجم كرة السلة الأمريكي السابق دينيس رودمان.. ومنذ توليه السلطة، ركز كيم على تطوير البرنامج النووي الكوري الشمالي.

2- من الأشياء الغريبة عنه أنه لا يعرف تاريخ ميلاده الحقيقي، وقيل إنه ولد في عام 1983 أو العام التالي.

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3- قام "كيم" بإعدام وزير الدفاع لديه عن طريق إطلاق قذائف مدفعية مضادة للطائرات عليه، بعد انتهاء عرض عسكري، بسبب أنه غفا في أحد مؤتمرات الرئيس.. كما أعدم المغنية هيون سونغ وول، التي كانت صديقته السابقة، بعد اتهامها بتصوير فيلم إباحي.

4- يلقب كيم جونج أون نفسه بـ "القائد العزيز"، ويرجع ذلك لسيطرته على الحكم.. وقد صرح بأن هذا اللقب هو علامة مسجلة باسم والده.. كما يسعى زعيم كوريا الشمالية إلى إعادة صياغة تاريخ بلاده السياسي وفقًا لرغباته الشخصية.. وقد قام بإزالة 99% من أرشيف تقارير وكالة أنباء بيونج يانج المتعلقة بوالده، الزعيم السابق لكوريا الشمالية، وفقًا لوكالة معا الإخبارية.

كيم جونج أون

5- في ظل حكم كيم جونج أون، لا يمكن لأي منصب، سواء كان وزيرًا للدفاع أو عضوًا في الحكومة، أن يحتفظ بمنصبه لمدة طويلة، حيث يقوم كيم بتغيير القادة والمسؤولين بشكل متكرر.

6- يعتبر كيم جونج أون أحد أشد الزعماء التزامًا بالسرية، حيث يتمتع بحماية عالية ويتم حمايته بشكل دائم من قبل الحرس الشخصي.. نادرًا ما يتمكن الشعب الكوري من معرفة تفاصيل حياته الشخصية أو حتى رؤية صور له.

7- يعتقد البعض أن كيم جونج أون يعاني من مشاكل صحية، وهناك تكهنات حول وجود مشاكل في قلبه أو مشاكل ناجمة عن البدانة.. ولكن لا يوجد معلومات مؤكدة حول حالته الصحية.

كيم جونج أون

8- رغم توجيه الانتقادات لكيم جونج أون من قبل العديد من الدول والمنظمات الدولية بسبب برنامجه النووي وسجله في حقوق الإنسان، إلا أنه لا يزال يتمتع بقوة داخلية ودعم من النخبة الحاكمة في كوريا الشمالية.

9- تحظر الحكومة الكورية الشمالية بيع أو نشر أي صور غير معتمدة لكيم جونج أون، وهذا يعكس سعيها للتحكم الكامل في صورته العامة والحفاظ على السيطرة على السرد الإعلامي حول شخصيته.

10- يعتبر كيم جونج أون أحد أصغر الزعماء في العالم، وهو يمثل الجيل الثالث للحكم في عائلته.. وقد تم تعيينه بعد وفاة والده كيم جونج إيل وجده كيم إيل سونغ.

11- أصدر أمرا بوضع شعار ضخم فوق تلة مرتفعة يصل طوله إلى 560 مترًا، مكتوب عليه "يحيا الجنرال كيم جونج أون شمس كوريا الساطع".

12- فى ديسمبر 2013، ذكرت وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية أن زوج عمة زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون الذى كان يعتبر الرجل الثانى فى النظام، أعدم فى وقت مبكر بعد أن حكمت عليه محكمة عسكرية خاصة بالإعدام، ووصفته الوكالة بـ"الخائن"، وحكم على سانج هون وزير الأمن العام، بالإعدام بقاذفة من اللهب، بسبب صلته القوية بعم الزعيم الكوري كيم جون، وأراد أيضًا التخلص من كل القيادات التى كانت مقربة من عمه الراحل وبلغ عددهم 200 قيادة.

 13- حرم كبار المسئولين فى البلد من استيراد السجائر وتدخينها، وقرر أن يدخنوا السجائر المصنوعة فى كوريا لأنها منتجات وطنية.

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