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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ناقد رياضي يكشف معوقات تحصيل الزمالك غرامة كهربا بعد الحكم النهائي.. تفاصيل

صدى البلد

كشف الإعلامي إبراهيم عبد الجواد  صدمة تمنع الزمالك من تحصيل غرامة كهربا بعد الحكم النهائي عبر تصريحات نشرها للناقد الرياضي محمد البنهاوي .
 

وقال محمد البنهاوي : المشكله بعد صدور الحكم النهائي هناك إجراءات تنفيذية لازم تتابعها  لحظة بلحظة مع المحامي وهذا لم يحدث من الإدارة السابقة لنادي الزمالك لان المحامي الايطالي لم يتقادي اجرة فلن يتابع القضية ، وكان مفروض يطعن عن مهلة ال ٦٠ يوم في مدة ال ٤٥ يوم   من صدور القرار لتخليص جميع الاجراءات  ، فبتالي حاليا سقطت احقيتك في الطعن.

وكان قد كشف روى فيتوريا المدير الفنى لمنتخب مصر عن قراره في استبعاد كهربا من معسكر المنتخب الأخير لمبارتي تونس والجزائر.

وقال فيتوريا خلال لقائه مع الإعلامي إبراهيم فايق المذاع على أون تايم سبورتس 2 غنه تم استبعاد كهربا خلال ذلك المعسكر بسبب إيقافه محليا عن المباريات.

كهربا غرامة كهربا انتهاء أزمة كهربا الاعلامي إبراهيم عبد الجواد

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