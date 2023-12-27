عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مقالات

عبد المعطي أحمد يكتب: الاحتكار أصل الداء

صدى البلد

اليوم مشكلة فى السكر, وأمس مشكلة فى البصل، وقبلها مشكلة فى الأرز، وهكذا، فالمشاكل والأزمات التموينية خاصة فى السلع الغذائية لا تنتهي أو تتوقف، فما إن تهدأ أزمة حتى تثور أزمة جديدة، ورغم أن الجهود الرسمية وغير الرسمية تنشط من أجل احتواء وحل كل أزمة أو مشكلة تحدث فى سلعة غذائية إلا أن ذلك لا يحمينا ولا يوفر لنا وقاية  من حدوث أزمة أو مشكلة تموينية جديدة فى سلعة غذائية أخرى إضافية، ولذلك تستمر ، مثل هذه الأزمات التى كلها تعكس خللا فى حالة وأوضاع التجارة الخارجية وأسواقنا، وبسبب هذا الخلل تتوالى تلك المشاكل والأزمات فى السلع الغذائية.
وهذا الخلل يتمثل فى وقوع أسواقنا تحت سيطرة الاحتكارات المختلفة، فهناك احتكارات بين المنتجين واحتكارات بين التجار أيضا, وهى الأشد والأكثر دورا فى صناعة الأزمات والمشاكل التى نتعرض لها بشكل لا يتوقف، وتلك هى المشكلة الأساسية التى نعانى منها سواء فى السلع الغذائية أو غير الغذائية, ففى كل سلعة ننتجها أو نستوردها من الخارج هناك عدد محدود من كبار التجار وقبلهم كبار المنتجين يسيطرون على أسواقها.
وهذا الاحتكار يمنع ويعطل  عمل قانون العرض والطلب، ويجعله يعمل فى اتجاه واحد فقط هو اتجاه رفع الأسعار، بينما لا تنخفض الأسعار حتى وإن زاد المعروض من السلع وقل الطلب عليها، كما أن هذا الاحتكار هو المسئول أيضا  عن التضخم الذى عانينا ومازلنا منه وليس تعويم الجنيه بسبب ارتفاع هامش الربح لدينا وفى أسواقنا.
ورغم تثبيت سعر الجنيه تقريبا الآن، إلا أن الأسعار لا تتوقف عن الارتفاع سواء فى السلع التى ننتجها أو التى نستوردها، وفى كل مرة تحدث أزمة فى سلعة غذائية تنتفض وزارة التموين لاحتواء هذه الأزمة بطرح كميات كبيرة من هذه السلعة حتى يتم إجبار  كبار التجار المحتكرين على إخراج الكميات التى يحتجزونها ويخفونها من السلعة وطرحها فى الأسواق.
ولكن هذا وحده لا يكفي ولا يواجه أصل المشكلة والمتمثل فى وجود احتكارات فرضت سيطرتها على أسواقنا، ولذلك ما إن نتخلص من مشكلة أو أزمة فى سلعة حتى نتعرض لأزمة جديدة فى سلعة أخرى, لأن أصل الداء لكل هذه المشاكل هو الاحتكار، فهو الذى ينتج لنا تلك الأزمات الواحدة تلو الأخرى, وسوف يظل يفعل ذلك مالم نواجهه ونتخلص منه، فضلا عن أنه سوف يكبح جماح جهودنا الرامية لتخفيض معدل التضخم والسيطرة على معدل ارتفاع الأسعار، ويعطل هذه الجهود ويأخرها أو يقلل من نتائجها المرجوة.
لذلك ينبغى أولا دراسة أحوال أسواقنا كلها سلعة سلعة انتاجا واستيرادا وتجارة، ونعرف حالة الاحتكار فيها تفصيلا وأعداد المحتكرين، وكيف تمكنوا من فرض احتكارهم على هذه السلع، ثم نضع خطة تفصيلية للتخلص من هذه الاحتكارات فى كل سلعة على حدة من خلال توسيع قاعدة المنتجين لها والمستوردين لها أيضا والمتاجرين الكبار فيها, وأيضا من خلال تدخل الدولة أحيانا كمنتج أو كمستورد أو كتاجر حتى تعيد التوازن المفقود فى السوق، وهذا يقتضى أن يكون لدى وزارة التموين قاعدة معلومات دقيقة وصحيحة عن أحوال أسواقنا وعن المنتجين والمستوردين والتجار فى كل سلعة، وبعد ذلك يأتى دور التشريع والقانون, أى تعديل قانون مواجهة الاحتكار لنضع تعريفا غير فضفاض ومحكم للممارسات الاحتكارية، وهذا أمر معمول به فى كل الدول الرأسمالية، ثم يأتى بعد ذلك تفعيل دور جهاز وجمعيات حماية المستهلك بحيث يتسع دورها ليشمل المساعدة فى الكشف عن الاحتكارات والممارسات الاحتكارية فى الأسواق.
وإذا حدث ذلك سوف نقى أنفسنا من تلك الأزمات التى تتوالى فى السلع الغذائية، وأيضا سوف نحمى المستهلكين مما نسميه جشع التجار ونقصد به المبالغة فى هامش الربح الذى يزيد فى معدل ارتفاع الأسعار.

• بإمكان الفلسطينيين أن يضعوا بأنفسهم خريطة طريق تعيد تقديم قضيتهم وحقوقهم للعالم وإعادة فرضها فى قلب المعادلات الدولية والإقليمية، وحتى تنهى ىإسرائيل حربها المجنونة  على غزة، على الفلسطينيين أن يستعدوا لتدبير أمر بيتهم من الداخل بأنفسهم فى إطار وحدة وطنية مفتقدة, ومسار سياسى ديمقراطى أساسه الانتخابات الحرة على مستوى الرئاسة والبرلمان والمجالس المحلية.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ننشر نص اتهام أمن الدولة لمدير الكسب غير المشروع وآخرين بسبب معلومات سرية

الاثنين المقبل إجازة بالجهاز المصرفي بأمر البنك المركزي .. لهذا السبب

استبعاد الشناوي والشحات والونش من قائمة كأس الأمم..ولغز اختيار فيتوريا لـ عبدالله السعيد

بعد توافر الأعلاف.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبيض اليوم الأربعاء

تحذير من الأرصاد: 48 ساعة قاسية على مصر تبدأ اليوم

عيار 21 الآن يسجل رقما خياليًا|تحرك صادم بأسعار الذهب لأول مرة بمصر

وضع لها مخدر في العصير.. طالبة المطرية ضحية علاقة آثمة

7 لاعبين يطالبون بالرحيل.. تعديلات إجبارية في تشكيلة كولر أمام فيوتشر بنهائي السوبر

موضوعات متعلقة

عبد المعطى أحمد يكتب: الاعتزاز بلغتنا

عبد المعطي أحمد يكتب: زبيدة ثروت صاحبة أجمل عيون

عبد المعطي أحمد يكتب: لن يحصدوا إلا العار والفشل

عبد المعطى أحمد يكتب: ليتهم تعلموا الدرس!

عبد المعطى أحمد يكتب: القرار 242 هل تتذكروه؟!

عبد المعطي أحمد يكتب: المصريون لا يهاجرون عند الحروب أبدا!

عبد المعطي أحمد يكتب: حقائق ومتغيرات ما بعد غزة

عبد المعطي أحمد يكتب : أكتوبر رحل وجاء نوفمبر

ترشيحاتنا

محامي السائق المتهم بحادث مقطورة قنا يكشف تفاصيل دهس السيارات والمواطنين|شاهد

تنير لك ظلمات الدنيا والآخرة .. داعية يحدد 5 أعمال يجب المحافظة عليها

عامر حسين: غياب القطبين عن كأس الرابطة يضر البطولة تسويقيا

وسط تبادل للهجمات.. أوكرانيا تدمر 32 مسيرة روسية

أمطار غزيرة ورعدية تضرب 6 محافظات.. والقاهرة بالمساء|الأرصاد تفجّر مفاجأة عن الطقس

ضياء السيد يتحدث عن أسباب تألق كوكا وإمام عاشور مع الأهلي


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ410 آلاف جنيه في 8 محافظات وبالتقسيط المريح..موعد حجز شقق الإسكان الاجتماعي

للحامل.. فوائد مذهلة عند تناول البطاطا

طريقة عمل الجندوفلى الإسكندرانى

طريقة عمل كفتة الأرز

فيديو

شاهد.. روبوت تسلا يهاجم مهندسًا في مصنع الشركة بتكساس

فيديو اعتذار وتوقيع .. تفاصيل عقد أحمد فتوح مع الزمالك / فيديوجراف

على رأسهم صلاح .. نجوم يحلمون بتحقيق أول لقب مع بلادهم هذا العام.. فيديوجراف

عملت حاجات كتير| إلهام شاهين تكشف سبب رشاقتها .. خاص

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: حوكمة العقول البشرية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: الاحتكار أصل الداء

نهال علام

نهال علام تكتب: ديسمبر.. حنين الذكريات ويقين الأمنيات

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: يا صاحب السمو.. هذا ما تحتاجه الكويت

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ٣٦٥ يوم وداع

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: غدا بطولة السوبر المصرية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: قلى البيض وشواء الميركافا

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حياتنا بين الحنين والرجاء

اﻟﻤﺰﻳﺪ