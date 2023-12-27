ضياء السيد يتحدث عن أسباب تألق كوكا وإمام عاشور مع الأهلي

أكد ضياء السيد مدرب منتخب مصر السابق، أن سيراميكا كليوباترا قدم مستوى أفضل أمام الأهلي خلال مواجهة الفريقين بالدوري المصري، لكن في مواجهة الأمس كان هناك تراجع واضح من سيراميكا رغم حالة إجهاد لاعبي الفريق الأحمر.

وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر فضائية ETC: "مارسيل كولر ضغط منذ بداية المباراة في محاولة لحسم اللقاء مبكرًا، لكن إضاعة الفرص تسببت في تأخير الفوز".

وأضاف: "الأهلي لم يستغل الفرص المتاحة في الشوط الأول، وسيراميكا كليوباترا لم يتعامل جيدا رغم أنه استعد لوقت طويل لخوض المباراة، ولم يستغل حالة الأهلي وإجهاد لاعبيه الذي خاض 3 مباريات في مونديال الأندية خلال وقت قليل، لكن الفريق الأحمر قدم مستوى جيدًا، وفاز بالروح العالية بهدف إمام عاشور، بعد ما كانت هجمة مرتدة لصالح سيراميكا".

وواصل: "إمام عاشور سجل هدف الانتصار على سيراميكا بالروح والمهارة، والهدف فيه توفيق كبير، مكافأة من الله على مجهوده الكبير، واللياقة البدنية المميزة ساهمت في تسجيل الهدف، وهو من أبرز اللاعبين وأكثرهم تحركًا في الملعب، كما أن كولر يمنحه حرية كبيرة وأصبح أقرب لمركز 10، لكنه يعود أيضًا لأداء الواجبات الدفاعية، وبعض الأوقات يطلب منه العمل في الجبهة اليسرى مع معلول وحسين الشحات، في الناحية اليسرى".

وأشار إلى أن ياسر إبراهيم تألق بشكل واضح في الفترة الأخيرة، وهو نجم الفريق خلال المباريات الأربعة الأخيرة ويستحق الإشادة والتقدير.. مشيرا إلى أن تألق إمام عاشور أمر طبيعي، لكنه حالة خاصة في ظل تسليط الأضواء عليه، ومع زيادة الجاهزية الفنية سيصل لمرحلة أفضل.

وتابع: "ديانج كان يتحمل عبء وسط ملعب الأهلي في مباريات كثيرة، وغيابه لوغاريتم لا أعرف أسبابه، قد يكون هناك وجهة نظر أتمنى تكون إيجابية، وهو لاعب كبير جدًا".

وأكد: "أحمد نبيل كوكا من اللاعبين المميزين، وكان يحصل على فرص بشكل غير منتظم، وعندما لعب في مستوى أعلى في كأس العالم للأندية، ظهر مستواه الرائع، واللاعب دائمًا هو من يفرض نفسه، وقدم أداء رائع خصوصا أمام اتحاد جدة السعودي، ووقت وجودي مع كارلوس كيروش كان يتمنى لاعب بمواصفات كوكا".

وأتم: "الأهلي والزمالك لهم قاعدة جماهيرية كبيرة، ويجب الاكتفاء بإقامة السوبر خارج مصر، مع ضرورة إقامة نهائي الكأس في مصر وبحضور الجماهير، ولا يجب حرمان جماهير القطبين من حضور المسابقات الكبرى، لأن ذلك سيؤثر أيضا على منتخب مصر وسيتم مقاطعة مبارياته بسبب هذه الأمور".