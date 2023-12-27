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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الإجمالي المعلن لقـت.لي الجيش الإسرائيلي يصل إلى 498 جنديا

صدى البلد

وصل إجمالي قـتلي الجيش الإسرائيلي المعلن إلى 498 جنديا، اليوم الأربعاء.


وذلك بعد أن أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، عن مقتل 3 جنود إضافيين خلال المعارك الدائرة في قطاع غزة.

وحسب صحيفة “تايمز أوف إسرائيل”، كان من بينهم  نائب قائد كتيبة شاكيد في لواء جفعاتي، ليرتفع عدد قتلى الاحتلال الإسرائيلي في العملية البرية الجارية في القطاع إلى 164.

وفي وقت سابق، أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي دانيال حجاري لشبكة “إن بي سي نيوز” الأمريكية، أن 17 جنديًا إسرائيليًا قتـلوا بين يومي الجمعة والأحد في العملية البرية بقطاع غزة.

 

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