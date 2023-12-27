بعد إطلاق صافرات الإنذار.. سرايا القدس تعلن قصف مستوطنات غلاف غزة

قالت سرايا القدس، اليوم الأربعاء :" قصفنا ناحل عوز في غلاف غزة بصواريخ 107 وقذائف الهاون".



كانت قد اعلنت قيادة الجبهة الداخلية الإسرائيلية، منذ قليل انطلاق صفارات الإنذار في منطقة ناحل عوز بغلاف غزة.

وفجرت قوات الاحتلال مركبة تعود ملكيتها لأحد الفلسطينيين خلال اقتحام مخيم عين شمس بطولكرم في الضفة الغربية.



و يرجع هذا التصرف كنوع من الترهيب و التنكيل بسكان مخيم عين شمس في غزة، بعد أن حققوا إصابات مباشرة في شباب المخيم.



كان قد وصل إجمالي قـتلي الجيش الإسرائيلي المعلن إلى 498 جندى، اليوم الأربعاء.



وذلك بعد أن أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، عن مقتل 3 جنود إضافيين خلال المعارك الدائرة في قطاع غزة.

وحسب صحيفة “تايمز أوف إسرائيل”، كان من بينهم نائب قائد كتيبة شاكيد في لواء جفعاتي، ليرتفع عدد قتلى الاحتلال الإسرائيلي في العملية البرية الجارية في القطاع إلى 164.

وفي وقت سابق، أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي دانيال حجاري لشبكة “إن بي سي نيوز” الأمريكية، أن 17 جنديًا إسرائيليًا قتـلوا بين يومي الجمعة والأحد في العملية البرية بقطاع غزة.