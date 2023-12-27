رفع حالة التأهب في مكة المكرمة بسبب تحذيرات الأرصاد

رفع فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة مكة المكرمة، جاهزيته القصوى؛ بسبب التحذيرات المتكررة التي أطلقها المركز الوطني للأرصاد الجوية السعودية عن الحالة المطرية التي تشهدها منطقة مكة المكرمة، بداية من أمس الثلاثاء.

وأكد مدير فرع الهيئة الدكتور مصطفى جميل بلجون، الجاهزية التامة لغرفة القيادة والتحكم والترحيل الطبي، إضافة إلى 98 مركزاً بمنطقة مكة المكرمة، منها 24 مركزاً بمحافظة الطائف، و36 مركزاً بمحافظة جدة، و38 مركزاً تابعاً للعاصمة المقدسة.

وناشد جميع المواطنين والمقيمين باتباع التعليمات الصادرة من الجهات المختصة، وأخذ الحيطة والحذر عند حدوث هذه التقلبات الجوية والالتزام بقواعد السلامة المرورية؛ للحفاظ على سلامتهم من الحوادث، خصوصاً عند هطول الأمطار الغزيرة، والقيادة بحذر شديد على الطرق السريعة، والابتعاد عن الأماكن الخطرة، كمجاري السيول وتجمعات الأمطار، وعدم التجمهر حول الحوادث، وإفساح المجال أمام الفرق الإسعافية لتقديم الخدمة الطبية على أكمل وجه لمحتاجيها.