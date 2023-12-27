رئيس الوزراء العراقي يطالب المجتمع الدولي باتخاذ خطوات فعالة لإنقاذ غزة

أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم الاربعاء، دعم الكفاءات الفلسطينية ضمن إطار مكافحة الفساد.

جاء ذلك خلال استقبال رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، رئيس هيئة مكافحة الفساد الفلسطينية رائد رضوان والوفد المرافق له".



واكد السوداني على "دعم الكفاءات الإدارية والمالية في أجهزة السلطة الفلسطينية، ضمن إطار مكافحة الفساد ومختلف الصعد الأخرى"، حسب بيان نقلته وكالة الأنباء العراقية.

وجدد السوداني "موقف العراق المبدئي والثابت من الحق الفلسطيني، ومواجهة وفضح عدوان العصابات الصهيونية المستمرة بالاعتداء على قطاع غزّة".



و شدد على وجوب ان يتخذ المجتمع الدولي والقوى العظمى خطوات فعالة لإنقاذ الوضع الإنساني في الأراضي المحتلة ووقف العدوان الوحشي.

