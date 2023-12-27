جيش الإحتلال يعلن إطلاق صفارات الإنذار في مناطق إسرائيلية بسبب الصواريخ

قال الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء :" إطلاق صفارات الإنذار في كيبوتس كيسوفيم بالقرب من قطاع غزة".

وطالب الجيش الإسرائيلي سكان مخيم البريج وأحياء عدة جنوب وادي غزة بالانتقال "بشكل فوري" إلى دير البلح.

وقالت وكالة الأونروا، التابعة للأمم المتحدة، أن :"سكان المنطقة الوسطى في غزة يتلقون أوامر إخلاء إسرائيلية لكن لا يوجد مكان للذهاب إليه أو مكان آمن في القطاع".



كان قد أفاد نبأ عاجل نقلته وسائل إعلام عربية، اليوم الاربعاء، بوقوع 5 شهداء وعدد من الإصابات جراء قصف إسرائيلي على مدرسة المغازي التابعة للأونروا وسط قطاع غزة.