عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

الابتكار وريادة الأعمال بجامعة عين شمس يطلق أول وحده لدعم الباحثين.. تفاصيل

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

أطلق مركز الابتكار وريادة الأعمال ASU-iHub بجامعة عين شمس أول وحده فريدة من نوعها لدعم الباحثين ورواد الأعمال والمبتكرين في تنفيذ منتجاتهم الأولية لمشاريعهم وذلك تحت رعاية الدكتور محمد ضياء رئيس الجامعة والدكتورة غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

txt

مجلس جامعة الإسكندرية يعلن أسماء المرشحين لجوائز أكاديمية البحث العلمى

txt

صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ يشارك في لجنة السياسات الوطنية للابتكار


وتقدم وحدة دعم التكنولوجيا (TSU) الخدمات الآتية لدعم الباحثين ورواد الأعمال والمبتكرين:
• تصميم وتصنيع منتجات أولية prototypes بخامات صناعية 
• طباعة مجسمات باستخدام تقنية ال 3D printing 
• عمل مسح ليزر 3D laser scanning 
• إجراء عمليات الهندسة المعكوسة للمنتجات
• تصميم وتنفيذ تطبيقات رقمية Applications
• تصميم دوائر التحكم
• طباعة دوائر PCB
• جمع بيانات واستبيانات لعمل دراسة سوق لمنتج/خدمة وتحليل النتائج 
• إعداد دراسة اقتصادية لمشروع/منتج/خدمة بناء على بيانات يتم توفيرها من خلال العميل
وتعتبر الخدمات التي يقدمها المركز من خلال وحدة دعم التكنولوجيا الموجودة بالمركز بأسعار تنافسية وحيث تضم الوحدة متخصصين في مجالات متعددة وذلك لمساعدة وتقديم رؤي ملهمة لجميع الباحثين والمبتكرين المصريين وخاصة الحاصلين على براءات اختراع أو مشاريع بحثية ممولة.

مركز الإبتكار وريادة الأعمال
مركز الإبتكار وريادة الأعمال
مركز الابتكار وريادة الأعمال ASU-iHub دعم الباحثين رواد الأعمال المبتكرين الدكتور محمد ضياء Jobs Education جامعة عين شمس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نص اتهام مدير الكسب غير المشروع و6 آخرين بتلقي رشاوى وتسريب معلومات سرية

الرقابة الإدارية تضبط تشكيلا جديدا من الفاسدين بوزارة التموين| تفاصيل

بعد توافر الأعلاف.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبيض اليوم الأربعاء

تحذير من الأرصاد: 48 ساعة قاسية على مصر تبدأ اليوم

كيف تشتري السكر بنصف الثمن.. واحصل عليه بـ 12.5 جنيه من هنا

أسعار الذهب لجميع الأعيرة اليوم

عيار 21 الآن يسجل رقما خياليًا|تحرك صادم بأسعار الذهب لأول مرة بمصر

أمطار غزيرة ورعدية تضرب 6 محافظات.. والقاهرة بالمساء|الأرصاد تفجّر مفاجأة عن الطقس

موضوعات متعلقة

صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ يشارك في لجنة السياسات الوطنية للابتكار

2023 شهد طفرة في البحث العلمي بجامعة القاهرة.. 268 مشروعا ابتكاريا واختراعا

بيان هام وعاجل من كلية التجارة بجامعة المنوفية.. احذر الفصل النهائي

"التعليم العالي" تعلن نتائج بطولة البلياردو للجامعات والمعاهد العليا

ترشيحاتنا

المحافظ: جهة رقابية تحقق في إزالة عزبة أبو قرن لتطوير القاهرة القديمة

شاهد.. لحظة استقبال الرئيس السيسي للعاهل الأردنى بمطار القاهرة

رئيس موانئ أبوظبي: مصر من أقدم الدول البحرية وتتمتع بأهمية استراتيجية

الرئيس السيسي يستقبل العاهل الأردني في مطار القاهرة | فيديو

اعزل نفسك فورا| أعراض جديدة تكشف إصابتك بمتحور كورونا.. تظهر على 20% من المصابين

الرئيس السيسي يستقبل العاهل الأردني قبل انعقاد القمة الثنائية لبحث الأوضاع في غزة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

منخفض جوي يضرب البلاد وسقوط أمطار.. احذر من طقس الساعات القادمة

بسبب إمام عاشور| الزمالك يطالب بحقوق الرعاية.. وقرار منتظر من الاتحاد الدولي

إطلاق أسماء النجوم على ميادين وشوارع مصر.. محمود عبد العزيز بالعلمين.. عادل إمام على كوبرى بصلاح سالم

بـ410 آلاف جنيه في 8 محافظات وبالتقسيط المريح..موعد حجز شقق الإسكان الاجتماعي

فيديو

شاهد.. روبوت تسلا يهاجم مهندسًا في مصنع الشركة بتكساس

فيديو اعتذار وتوقيع .. تفاصيل عقد أحمد فتوح مع الزمالك / فيديوجراف

على رأسهم صلاح .. نجوم يحلمون بتحقيق أول لقب مع بلادهم هذا العام.. فيديوجراف

عملت حاجات كتير| إلهام شاهين تكشف سبب رشاقتها .. خاص

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: حوكمة العقول البشرية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: الاحتكار أصل الداء

نهال علام

نهال علام تكتب: ديسمبر.. حنين الذكريات ويقين الأمنيات

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: يا صاحب السمو.. هذا ما تحتاجه الكويت

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ٣٦٥ يوم وداع

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: غدا بطولة السوبر المصرية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: قلى البيض وشواء الميركافا

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حياتنا بين الحنين والرجاء

اﻟﻤﺰﻳﺪ