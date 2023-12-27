الابتكار وريادة الأعمال بجامعة عين شمس يطلق أول وحده لدعم الباحثين.. تفاصيل

أطلق مركز الابتكار وريادة الأعمال ASU-iHub بجامعة عين شمس أول وحده فريدة من نوعها لدعم الباحثين ورواد الأعمال والمبتكرين في تنفيذ منتجاتهم الأولية لمشاريعهم وذلك تحت رعاية الدكتور محمد ضياء رئيس الجامعة والدكتورة غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.



وتقدم وحدة دعم التكنولوجيا (TSU) الخدمات الآتية لدعم الباحثين ورواد الأعمال والمبتكرين:

• تصميم وتصنيع منتجات أولية prototypes بخامات صناعية

• طباعة مجسمات باستخدام تقنية ال 3D printing

• عمل مسح ليزر 3D laser scanning

• إجراء عمليات الهندسة المعكوسة للمنتجات

• تصميم وتنفيذ تطبيقات رقمية Applications

• تصميم دوائر التحكم

• طباعة دوائر PCB

• جمع بيانات واستبيانات لعمل دراسة سوق لمنتج/خدمة وتحليل النتائج

• إعداد دراسة اقتصادية لمشروع/منتج/خدمة بناء على بيانات يتم توفيرها من خلال العميل

وتعتبر الخدمات التي يقدمها المركز من خلال وحدة دعم التكنولوجيا الموجودة بالمركز بأسعار تنافسية وحيث تضم الوحدة متخصصين في مجالات متعددة وذلك لمساعدة وتقديم رؤي ملهمة لجميع الباحثين والمبتكرين المصريين وخاصة الحاصلين على براءات اختراع أو مشاريع بحثية ممولة.