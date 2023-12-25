صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ يشارك في لجنة السياسات الوطنية للابتكار

شارك صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ في لجنة السياسات الوطنية للابتكار، التي انتهت من إعداد "وثيقة سياسات الابتكار الوطنية".



وضمت اللجنة برئاسة الدكتور هشام هدارة ممثلي شركات صناعية من مختلف التخصصات، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ووزارة التخطيط، ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.



وتهدف هذه الوثيقة إلى تشجيع الابتكار وريادة الأعمال في مختلف المجالات في مصر، من خلال وضع إطار عمل شامل، يحدد الأهداف والتوجهات الإستراتيجية، ووضع آليات التنفيذ والمتابعة.



وتعمل الحكومة المصرية حاليًا على تحويل هذه الإستراتيجية والسياسات الجديدة إلى خطة تنفيذية؛ بهدف دفع عجلة الابتكار، وتشجيع التعاون بين المؤسسات الأكاديمية البحثية والصناعية؛ لتعزيز الاقتصاد المصري.



ويعتبر هذا الإنجاز خطوة مهمة في طريق دعم الابتكار وريادة الأعمال في مصر، حيث يعكس حرص الحكومة على توحيد الجهود وتنسيقها لتعزيز هذه المجالات الحيوية.



ويدعو صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ جميع الجهات المعنية إلى المشاركة في تنفيذ هذه الخطة، من خلال تقديم الدعم والموارد اللازمة، والتعاون في وضع السياسات والبرامج التي تسهم في تحقيق الأهداف المرجوة.