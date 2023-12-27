تجدد القصف المدفعي الإسرائيلي على جنوب لبنان

أعلنت وكالة الأنباء اللبنانية، اليوم الأربعاء، تجدد القصف المدفعي المعادي على وادي حامول في الناقورة جنوبي البلاد.

وفجرت قوات الاحتلال مركبة تعود ملكيتها لأحد الفلسطينيين خلال اقتحام مخيم عين شمس بطولكرم في الضفة الغربية.



و يرجع هذا التصرف كنوع من الترهيب و التنكيل بسكان مخيم عين شمس في غزة، بعد أن حققوا إصابات مباشرة في شباب المخيم.



كان قد وصل إجمالي قـتلي الجيش الإسرائيلي المعلن إلى 498 جندى، اليوم الأربعاء.



وذلك بعد أن أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، عن مقتل 3 جنود إضافيين خلال المعارك الدائرة في قطاع غزة.