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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رئيس جامعة العريش يهنئ محافظ شمال سيناء بعيد رأس السنة الميلادية

رئيس جامعة العريش
رئيس جامعة العريش يهنىءالمحافظ

قدم الدكتور حسن الدمرداش رئيس جامعة العريش، اليوم الأربعاء، التهنئة إلى اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، خلال زيارته للمحافظة ولقاء المحافظ.
وثمن الدمرداش الجهود التي يقوم بها محافظ شمال سيناء في إدارة الأزمة الراهنة التي يمر بها قطاع غزة، فضلًا عن استقبال المساعدات المقدمة من عدد من الدول العربية والأجنبية والمنظمات الإقليمية والدولية وإيصالها إلى قطاع غزة.

العاصمة الإدارية:


وأعلن عن صدور قرار بتخصيص مقر لصالح الجامعة في العاصمة الإدارية الجديدة، مؤكدًا على دخول كلية الطب في جامعة العريش ضمن بروتوكول التعاون الموقع مع مديرية الصحة لدعم مستشفيات شمال سيناء بالأطباء من أساتذة كليات الطب.
وطالب الدمرداش بدعم المحافظ في انشاء الجامعة التكنولوجية، مؤكدًا علي ان كليات جامعة العريش يدرس بها 12 الف طالب وطالبة من محافظة شمال سيناء ومن مختلف المحافظات المصرية.
من جانبه أكد المحافظ علي قيام جامعة العريش بدور هام في التنمية التي تجري علي أرض شمال سيناء وخاصة التنمية المجتمعية، لافتا الي أن الجامعة شريك أساسي في التنمية علي أرض المحافظة.

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