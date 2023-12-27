مصرع شخص وإصابة آخر في تصادم دراجتين ناريتين بطريق فرعي بالعدوة شمال المنيا

لقى شخص مصرعه وأصيب آخر في حادث تصادم دراجتين ناريتين بطريق فرعي بمركز العدوة شمال المنيا.

تم نقلهما للمستشفى، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا إخطارا من غرفة عمليات النجدة بحادث تصادم دراجتين ناريتين بطريق فرعي بإحدى قرى مركز العدوة بسبب السرعة الزائدة.

انتقلت سيارات الإسعاف والشرطة، وتبين تصادم دراجتين ناريتين، ما أدى إلى مصرع "ح. ع. ا"، 22 سنة، طالب جامعي، وإصابة شخص آخر.

تم نقل المصاب إلى مستشفى العدوة لتلقي العلاج، ونقل جثة الطالب إلى مشرحة المستشفى.

تحرر محضر بالواقعة، وتم التحفظ على الدراجتين، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

