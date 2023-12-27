لافروف: هناك توجه لزيادة أعضاء "بريكس" والناتج المحلي لها سيكون أكبر بكثير

أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم الاربعاء، أن ممر الشمال الجنوب حصل على دعم من جميع الدول التي تعمل على إنجازه.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الهندي سوبرامانيام جياشانكار في موسكو، وأضاف لافروف قائلا :" إن التعاون العسكري التقني، بما في ذلك الإنتاج المشترك لبعض أنواع الأسلحة الحديثة يحمل طبيعة استراتيجية ويتوافق مع المصالح الوطنية الروسية والهندية".

واضاف لافروف: "هناك توجه عبر زيادة عدد أعضاء "بريكس"، والناتج المحلي الإجمالي لهذه المجموعة سيكون أكبر بكثير من مجموعة الدول الصناعية السبع، وتجري عملية طبيعية لتطوير الاقتصاد العالمي بما في ذلك بسبب الأساليب غير المقبولة التي تستخدمها الولايات المتحدة وحلفاؤها".