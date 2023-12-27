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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

إطلالتها أشعلت السوشيال ميديا.. صور جديدة من خطوبة فنانة عراقية شهيرة

أصيل هميم
أصيل هميم

نشرت الفنانة أصيل هميم عددا من الصور الجديدة لحفل خطوبتها الذى أقيم وسط حضور عدد من الأقارب والأصدقاء وذلك عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام.

واكتفت أصيل هميم بالتعليق قائلة : باركولي.

كما كشف شقيق الفنانة أصيل هميم عن خطوبة شقيقته وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام.

وعلق شقيق أصيل هميم على الصورة : اليوم مميّز وجميل، لأنه يعتبر فرحة لقلوب العائلة كلها، الف مبروك الخطوبة لأختي وحبيبة قلبي وشمعة البيت، الله يسعدك ويوفقك الى كل خير ربي يخليج الي وما يحرمني منك.

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أول صور من خطوبة فنانة شهيرة.. تفاصيل

أصيل هميم 

في أجواء مليئة بالافراح، وبمناسبة  أعياد الميلاد والعام الجديد، يحيي نجوم الخليج بلقيس فتحي واصيل هميم والفنان دحوم الطلاسي حفل مميزة في ليلة رأس السنة .

واختار الثلاثي مصر للاحتفال بالعام الجديد وتحديدا باحدي فنادق القاهرة يوم ٣١ ديسمبر ليقدموا وجبة غنائية متكاملة تجمع بين الاصالة والحداثة لجمهورهم المتنوع من مصر والخليج .

وتعتبر هذه الحفلة هي الاولي لبلقيس في مصر بعد نجاح أغنيتها "الف روح " التي حققت نجاحا كبيرا في الوطن العربي، كما تعتبر الحفل هي الاولي للفنان السعودي دحوم الطلاسي  في مصر ليلة راس السنة.

وشاركت النجمة بلقيس فتحي متابعيها، صورة جديدة عبر خاصية “استوري” حسابها الرسمي على «إنستجرام»، ظهرت خلالها بإطلالة مختلفة وغير متوقعة.

أصيل هميم وخطيبها
أصيل هميم وخطيبها
أصيل هميم وخطيبها
أصيل هميم وخطيبها
أصيل هميم وخطيبها
أصيل هميم وخطيبها
أصيل هميم وخطيبها
أصيل هميم وخطيبها
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