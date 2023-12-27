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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مصرع شخص صعقا بالكهرباء على طريق جمصة بالدقهلية

ارشيفيه
ارشيفيه

لقي مسئول بشركة كهرباء شمال الدقهلية، مصرعه صعقا بالكهرباء خلال قيامه بإصلاح عطل بكشك على طريق “المنصورة - جمصة”.

تلقت مديرية أمن الدقهلية إخطارا من مأمور مركز شرطة بلقاس من مستشفى جمصة المركزي بوصول شخص يدعى السيد ع ا م   ٠5عامًا مقسم بقرية دملاش التابعة للمركز ويعمل رئيس الشبكات بهندسة قرى بلقاس بقطاع كهرباء شمال الدقهلية جثة هامدة ادعاء صعق كهربائي.

وانتقل ضباط  مباحث المركز إلى مكان الواقعه وبالفحص تبين أنه اثناء عمل المتوفى في إصلاح كشك كهرباء على طريق جمصة المنصورة صعقه التيار الكهربائي مما أدى إلى وفاته في الحال.

وتم نقل الجثة إلى مستشفى جمصة وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة  واخطرت النيابة العامة.

 

 

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