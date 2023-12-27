لأول مرة.. هند صبرى ضيفة شارك.. تفاصيل

في أمسية مليئة بالإثارة والفرص الاستثمارية، تشارك النجمة الكبيرة هند صبري كضيفة "شارك" في الحلقة التاسعة من الموسم الثاني لبرنامج "شارك تانك مصر" الذي يذاع مساء اليوم الأربعاء على قناة "CBC".

تأتي هذه المفاجأة بعد انضمام "شاركس" جدد يضيفون قيمة فائقة لهذا البرنامج الريادي، حيث تعتبر هند صبري واحدة من أبرز نجوم الفن والثقافة في العالم العربي، وتجسد إلهامًا للشباب ورواد الأعمال، ومن خلال مشاركتها كشارك ضيف في "شارك تانك مصر"، تعزز هند صبري دورها كشخصية داعمة للمشاريع الابتكارية والطموحة.

هند صبرى

كما تستمر رحلة استكشاف المشاريع الاستثمارية المبتكرة في الحلقة العاشرة من "شارك تانك مصر"، حيث يتم عرض مشاريع فريدة من نوعها ومع إضافة هند صبري إلى لجنة التحكيم، يتوقع المشاهدون جلب خبراتها ورؤيتها المميزة إلى الطاولة.

يعرض في الحلقة العاشرة الليلة العديد من المشروعات الفريدة من نوعها وهي ذا بوتكاست برودكشنس: The Potcast Productions وهي شركة إنتاج بودكاست تنتج محتوى أصلي بجودة عالية بتصنيفات متنوعة وتساعد بذلك صناع المحتوى في تحقيق ربح بالتسويق كما تقدم خدمات إنتاج للشركات والعلامات التجارية وكذلك جامباز: Gammbaz وهو مشروع تصنيع شموع بزيوت لا تسبب حروق بروائح مبتكرة مثل الكيك والكنافة وقمر الدين ويمكن أيضًا استخدام الشموع كمرطب.

وأيضًا تشهد الحلقة عرض مشروع لورينتال: LOriental وهي شركة توفر خدمات الأكل الفاخر catering الذي يقدم في الأفراح والمناسبات ولديهم أكثر من 100 نوع من المقبلات الساخنة والباردة والحلويات كما تقوم أيضًا بخدمات تنظيم الزفاف، وأخيرًا زي: ZEE وهي شركة أحذية تصنع في مصر 100% بنعل أسباني باعتباره الأكثر راحة في العالم بالإضافة لخط الملابس الذي أضيف مؤخرًا ويضم الكثير من التصميمات المبتكرة.

يقدم الموسم الثاني من البرنامج رحلة مثيرة في عالم الابتكار وريادة الأعمال في مصر، لتكون المنافسة في من يمكنهم من رواد الأعمال النجاح في إقناع "الشاركس" بفكرته ويحصل على فرصة استثمارية لا مثيل لها.

جدير بالذكر أن "شارك تانك مصر" هو برنامج يسلط الضوء على المبتكرين ورواد الأعمال الذين يمتلكون أفكارًا استثنائية لمشاريع وشركات ناشئة في مختلف المجالات، ويتيح البرنامج لهؤلاء الرواد الفرصة لبناء مشاريعهم أو توسيع استثماراتهم من خلال إقناع لجنة التحكيم بجاذبية أفكارهم.