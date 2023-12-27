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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

البورصة تربح 25 مليار جنيه في ختام تعاملات اليوم الأربعاء 

صدى البلد

اختتمت البورصة المصرية، تعاملات  اليوم الأربعاء، بارتفاع جماعي للمؤشرات بدعم من مشتريات المستثمرين على الأسهم القيادية والمتوسطة، وربح رأس المال السوقي 25 مليار جنيه ليصل إلى مستوى 1.681 تريليون جنيه. 

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جولد بيليون: الذهب يتماسك في البورصة العالمية بسبب هبوط الدولار

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مؤشر البورصة يخترق مستوى 24 ألف نقطة بمستهل تعاملات اليوم

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" المحدد النسبي لأكبر 30 سهما مقيدة بالبورصة بنسبة 1.49% ليغلق عند مستوى 24351 نقطة. 

وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.61% ليغلق عند مستوى 29467 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.51% ليغلق عند مستوى 10369 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 2.21% ليغلق عند مستوى 5461 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 2.13% ليغلق عند مستوى 7827 نقطة.

البورصة مشتريات المستثمرين الأسهم القيادية رأس المال السوقي

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