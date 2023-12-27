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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أخبار التعليم… ندوة علمية بين هيئة الاستشعار وجامعة بترا ماليزيا حول التوعية الزراعية.. تفاصيل.. تعليمات مهمة من حقوق عين شمس للطلاب بشأن امتحانات الترم الأول 2024

أخبار التعليم
أخبار التعليم

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

 

بروتوكول تعاون بين جامعة عين شمس والرقابة الصحية لإعداد كوادر مؤهلة لسوق العمل
وقع الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس والدكتور أحمد طه رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية بروتوكول تعاون مشترك لمنح دبلوم مهني لتخريج كوادر مؤهلة لتقديم خدمات الرعاية الصحية، وذلك بحضور الدكتورة غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتور علي الأنور عميد كلية الطب، الدكتور طارق يوسف المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة عين شمس، الدكتورة سحر موسي عميد كلية التمريض، الدكتورة داليا القرشي القائم بأعمال عميد كلية طب الأسنان ، والسادة وكلاء الكليات ومديرو المستشفيات.

تعليمات مهمة من حقوق عين شمس للطلاب بشأن امتحانات الترم الأول 2024
وجهت كلية الحقوق بـ جامعة عين شمس، توجيهات مهمة للطلاب قبل انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي 2023-2024 حتى يكون الطلاب على علم بها.

ندوة علمية بين هيئة الاستشعار وجامعة بترا ماليزيا حول التوعية الزراعية.. تفاصيل

نظمت الهيئة القومية للاستشعار من البُعد وعلوم الفضاء بالتعاون مع جامعة بترا ماليزيا،برعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ندوة علمية مشتركة، بعنوان "التوعية الزراعية: من ماليزيا إلى مصر 2023".

الانتهاء من أكبر مشروع سكني في تاريخ جامعة  القاهرة.. حصاد عام 2023

نفذت جامعة القاهرة خلال عام 2023 بقيادة الدكتور محمد الخشت رئيس الجامعة سلسلة من الإنجازات المتواصلة التي تحققها على مدار الـ 6 سنوات الأخيرة في المشروعات الإنشائية الكبرى، والتي حرصت على تنفيذها والسير فيها بخطى سريعة ووفق جدول زمني محدد، وبما يساهم في تحقيق أهداف الجمهورية الجديدة، ومن أهمها بدء الدراسة في جامعة القاهرة الدولية، وانشاء مستشفيات جديدة وتطوير المستشفيات الجامعية، ومشروع إسكان أعضاء هيئة التدريس والعاملين بجامعة القاهرة، والعديد من المُنشآت الجامعية.

إنطلاق قافلة جامعة عين شمس التنموية بقرية المفرجية بمحافظة قنا

شهد اللواء طيار أشرف غريب الدوادي محافظ قنا واللواء حسام الشربيني أمين الجامعة المساعد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة عين شمس انطلاق فعاليات القافلة التنموية الشاملة لجامعة عين شمس بمحافظة قنا " قرية المفرجية - مركز قوص ".

محافظ الغربية يشارك طلاب مدارس بسيون فرحتهم بفعاليات الأسبوع الثقافي لحياة كريمة
شارك الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، طلاب المدارس بالمراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية فرحتهم باليوم الرابع من فعاليات "أسبوع حياة كريمة الثقافي" بقرية كتامة مركز بسيون احدى قري المرحلة الثانية للمبادرة الرئاسية حياة كريمة.

لوضع الخطط والبرامج.. الإعلان عن تشكيل اللجنة العليا للأنشطة الطلابية ومهامها
أعلن المجلس الأعلى لشئون التعليم والطلاب موافقته على تشكيل اللجنة العليا للأنشطة الطلابية برئاسة الدكتور كريم همام مستشار وزير التعليم العالي للأنشطة الطلابية.

الجيزاوى يؤكد أهمية دور الجامعات في الحفاظ على الطاقة ومواجهة التغير المناخي
شارك الدكتور ناصر الجيزاوي، رئيس جامعة بنها، في فعاليات المؤتمر العلمي الدولي الثالث عشر للاتحاد العربي للتنمية المستدامة والبيئة، برئاسة الدكتور أشرف عبد العزيز، أمين عام الاتحاد، بعنوان "الثروة المعدنية بالوطن العربي: آفاق اقتصادية وتحديات بيئية".

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