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إلهام أبو الفتح
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تعليم

بروتوكول تعاون بين جامعة عين شمس والرعاية الصحية لإعداد كوادر مؤهلة لسوق العمل

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

وقع الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس والدكتور أحمد طه رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاعتماد والرعاية الصحية بروتوكول تعاون مشترك لمنح دبلوم مهني لتخريج كوادر مؤهلة لتقديم خدمات الرعاية الصحية، وذلك بحضور الدكتورة غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتور علي الأنور عميد كلية الطب، الدكتور طارق يوسف المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة عين شمس، الدكتورة سحر موسي عميد كلية التمريض، الدكتورة داليا القرشي القائم بأعمال عميد كلية طب الأسنان ، والسادة وكلاء الكليات ومديرو المستشفيات.

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يهدف البروتوكول إلى إعداد وتخريج كوادر بشرية مؤهلة لتقديم خدمات رعاية صحية آمنة وعالية الجودة طبقا لمعايير الاعتماد الصادرة عن الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية والمعتمدة دوليا من الجمعية الدولية لجودة الرعاية الصحية (اسكوا) وذلك عن طريق إعداد البرنامج المصري GAHAR EGY-CAP (متخصص) معتمد في تأهيل منشآت الرعاية الصحية للاعتماد لتأهيل المتدربين على كيفية تطبيق معايير اعتماد الرعاية الصحية الصادرة عن الهيئة.

كما يعد الدبلوم المهني إحدى الاشتراطات اللازمة للتقدم لاختبار GAHAR EGY-CAP، حيث يمنح الطالب المجتاز للاختبارات العلمية والعملية شهادة دبلوم مهني مقدمة من جامعة عين شمس ومعتمدة من المجلس الأعلى للجامعات المصرية طبقا للنظم واللوائح المعمول بها، وتعتبر هذه الشهادة إحدى الإشتراطات اللازمة للتقدم لإختبار GAHAR EGY-CAP.
وعقب توقيع البروتوكول عقدت ندوة بعنوان دور الهيئة في ظل منظومة التأمين الصحي الشامل.

أكد الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس أن بروتوكول التعاون يعد خطوة للأمام في ملف تطوير الرعاية الصحية بمستشفيات جامعة عين شمس، لافتا إلي أن الجامعة تقوم بخطوات رائدة نحو تعزيز جودة الخدمات الطبية، حيث تولي اهتماماً بالغًا باعتماد مستشفياتها والالتزام بالجودة والاعتماد، كما تسعى الجامعة لتحسين تجربة المرضى وتعزيز مكانة المستشفيات الجامعية كمركز رائد في مجال الرعاية الصحية علي المستوى المحلى والإقليمي والدولى.

وأشار الدكتور احمد طه رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، إلى أن تزويد القطاع الطبي بالكوادر البشرية المؤهلة لتطبيق الجودة من الفنيين والخبراء في مختلف مجالات الخدمة الطبية أصبح ضرورة ملحة حتى يتحقق الحلم بحصول المنشآت الصحية من كافة قطاعات المنظومة الصحية على اعتماد GAHAR، مما سيساهم بشكل كبير في الاسراع من وتيرة تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل، مثمنا المكانة الكبيرة لمستشفيات ومراكز جامعة عين شمس في المنظومة الصحية وفي تعزيز البحث العلمي في الطب، وتابع ان هيئة الاعتماد والرقابة الصحية قامت بإطلاق شهادة GAHAR EGY-CAP كأول شهادة متخصصة معتمدة من المجلس الصحي المصري لإعداد وتخريج متخصص في تأهيل المنشآت الصحية للاعتماد وفق معايير"GAHAR
بينما أوضح الدكتور علي الأنور عميد كلية الطب أن رسالة مستشفيات جامعة عين شمس تتمثل في تقديم رعاية صحية متكاملة ومتطورة وآمنة في متناول الجميع مع مراعاة معايير الجودة وتقديم خدمات تعليمية وبحثية وتدريبية متميزة ومتوافقة مع أخلاقيات المهنة، وصحة العاملين، والمجتمع، والبيئة.
كما أكد حصول بعض مستشفيات جامعة عين شمس علي الاعتماد مثل: مستشفى النساء التي حصلت على الاعتماد Foundation level في برنامج الاعتماد السابق عام 2015، وكذلك حصول مستشفى جراحات القلب والصدر على الاعتماد Basic level في برنامج الاعتماد السابق 2017، إلى جانب حصول مستشفى الباطنة على الاعتماد Basic level في برنامج الاعتماد السابق 2018.

وأوضح الدكتور طارق يوسف المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة عين شمس أن  مستشفيات جامعة عين شمس استقبلت  بحسب إحصائيات عام 2023-2022 حوالي ٢ مليون مريض سنويا، كما بلغ اجمالي أعداد المترددين على أقسام الطوارئ ١٩٤٤٤٠ مريض، في حين بلغ اجمالي أعداد المترددين على العيادات الخارجية ٥٠٢٠٠٥ مريض، كما بلغ
اجمالي أعداد دخول الأقسام الداخلية ١٢١٨٥٠ مريض، كما بلغ اجمالی أعداد العمليات الجراحية ٢٧٨٠٠ عملية جراحية واجمالي اعداد المناظير ٩١٧٠ منظار.
وعقب الندوة قام الحضور بزيارة لمستشفى طب المسنين ومستشفي الجراحة.

بروتوكول تعاون لدبلوم مهني لإعداد وتخريج كوادر مؤهلة لتقديم خدمات الرعاية الصحية 6
بروتوكول تعاون لدبلوم مهني لإعداد وتخريج كوادر مؤهلة لتقديم خدمات الرعاية الصحية 6
بروتوكول تعاون لدبلوم مهني لإعداد وتخريج كوادر مؤهلة لتقديم خدمات الرعاية الصحية 5
بروتوكول تعاون لدبلوم مهني لإعداد وتخريج كوادر مؤهلة لتقديم خدمات الرعاية الصحية 5
بروتوكول تعاون لدبلوم مهني لإعداد وتخريج كوادر مؤهلة لتقديم خدمات الرعاية الصحية 4
بروتوكول تعاون لدبلوم مهني لإعداد وتخريج كوادر مؤهلة لتقديم خدمات الرعاية الصحية 4
بروتوكول تعاون لدبلوم مهني لإعداد وتخريج كوادر مؤهلة لتقديم خدمات الرعاية الصحية 3
بروتوكول تعاون لدبلوم مهني لإعداد وتخريج كوادر مؤهلة لتقديم خدمات الرعاية الصحية 3
بروتوكول تعاون لدبلوم مهني لإعداد وتخريج كوادر مؤهلة لتقديم خدمات الرعاية الصحية 2
بروتوكول تعاون لدبلوم مهني لإعداد وتخريج كوادر مؤهلة لتقديم خدمات الرعاية الصحية 2
بروتوكول تعاون لدبلوم مهني لإعداد وتخريج كوادر مؤهلة لتقديم خدمات الرعاية الصحية 1
بروتوكول تعاون لدبلوم مهني لإعداد وتخريج كوادر مؤهلة لتقديم خدمات الرعاية الصحية 1
بروتوكول تعاون لدبلوم مهني لإعداد وتخريج كوادر مؤهلة لتقديم خدمات الرعاية الصحية
بروتوكول تعاون لدبلوم مهني لإعداد وتخريج كوادر مؤهلة لتقديم خدمات الرعاية الصحية
جامعة عين شمس بروتوكول تعاون منح دبلوم مهني تقديم خدمات الرعاية الصحية خدمات الرعاية الصحية إدارة الهيئة العامة للاعتماد والرعاية الصحية Jobs Education

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