تعليمات مهمة من حقوق عين شمس للطلاب بشأن امتحانات الترم الأول 2024

وجهت كلية الحقوق بـ جامعة عين شمس، توجيهات مهمة للطلاب قبل انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي 2023-2024 حتى يكون الطلاب على علم بها.

وقالت: ممنوع نهائيًا وجود الهاتف المحمول أو أي أداة اتصال أو غيرها قد تستخدم في الغش أو أي أوراق أو معلومات تتعلق بمادة الامتحان على أي صورة من الصور في لجنة الامتحان حتى لا تقع تحت طائلة القانون وتتعرض لتحرير محضر شروع في الغش.

ابرز التعليمات المهمة من حقوق عين شمس

وأضافت كلية الحقوق بـ جامعة عين شمس عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، أنه يجب ضرورة الحضور قبل موعد الامتحان بنصف ساعة على الأقل، ولن يسمح لأي طالب بدخول اللجنة بعد بداية الامتحان، ولن يسمح بدخول اللجنة إلا بعد التأكد من شخصية الطالب من خلال بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر للطالب الوافد، ولابد من إحضار أدواتك اللازمة للامتحان ولن يسمح بتداولها مع طالب آخر.

ضرورة سداد المصروفات الدراسية

وتابعت كلية الحقوق بـ جامعة عين شمس، أنه في حالة عدم سداد المصروفات الدراسية سوف يتم حجب نتيجة الطالب، ولابد من ضرورة الهدوء والنظام والالتزام بتعليمات المراقب ورئيس اللجنة في الدخول والخروج أثناء الامتحان.

وكان قد كرم مجلس جامعة عين شمس في جلسته، برئاسة الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس الجامعة ، يوم الإثنين الموافق ٢٥ ديسمبر، الدكتور أحمد جلال ، القائم بأعمال عميد كلية الزراعة، تقديرا لجهوده المتميزة خلال توليه عمادة كلية الزراعة لفترتين متتاليتين من عام ٢٠١٧ حتى نوفمبر ٢٠٢٣ ، وتقديرا لإسهاماته الرائدة في مجال العلوم الزراعية وجهوده الأكاديمية والإدارية والإشرافية المتعددة التى تولاها خلال مسيرته الجامعية والتى أدى فيها واجبه علي الوجه الأكمل، بحضور الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية وعضو مجلس الجامعة ، الدكتور احمد زكي بدر وزير التنمية المحلية الاسبق وعضو مجلس الجامعة.

شغل الدكتور احمد جلال منصب مدير مركز التعليم المفتوح بالجامعة من عام ٢٠١٢ حتى عام ٢٠١٧ ، كما عمل كنائبًا لمدير مركز ضمان الجودة والاعتماد عام ٢٠١٢ ولمدة عامين ، كذلك شغل منصب وكيل كلية الزراعة لشئون خدمه المجتمع وتنمية البيئة عام ٢٠١٦ ، ثم عميدا للكلية منذ عام ٢٠١٧ ولفترتين متتاليتين تقديرا لجهوده في تطوير الكلية.

ومن الجدير بالذكر حصول الدكتور احمد جلال على جوائز متعددة في البحث والنشر الدولي ، بالإضافة إلى إشرافه على العديد من رسائل الماجستير والدكتوراه، وقيام سيادته باثراء المكتبة العلمية ب 15 مؤلف علمي قيم ، كما شغل سيادته عضوية لجان علمية ومنصات تقييم تعكس تفانيه في تطوير القطاعات العلمية والتعليمية.