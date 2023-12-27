عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تعليمات مهمة من حقوق عين شمس للطلاب بشأن امتحانات الترم الأول 2024

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

وجهت كلية الحقوق بـ جامعة عين شمس، توجيهات مهمة للطلاب قبل انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي 2023-2024 حتى يكون الطلاب على علم بها.

 

وقالت: ممنوع نهائيًا وجود الهاتف المحمول أو أي أداة اتصال أو غيرها قد تستخدم في الغش أو أي أوراق أو معلومات تتعلق بمادة الامتحان على أي صورة من الصور في لجنة الامتحان حتى لا تقع تحت طائلة القانون وتتعرض لتحرير محضر شروع في الغش.

txt

بندوات ومسابقات|اليوم.. جامعة حلوان تحتفل باليوم العالمي لمكافحة الفساد

txt

خبير يكشف الخطوات اللازمة لتعزيز قدرات خريجي الجامعات على المنافسة بسوق العمل

ابرز التعليمات المهمة من حقوق عين شمس

وأضافت كلية الحقوق بـ جامعة عين شمس عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، أنه يجب ضرورة الحضور قبل موعد الامتحان بنصف ساعة على الأقل، ولن يسمح لأي طالب بدخول اللجنة بعد بداية الامتحان، ولن يسمح بدخول اللجنة إلا بعد التأكد من شخصية الطالب من خلال بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر للطالب الوافد، ولابد من  إحضار أدواتك اللازمة للامتحان ولن يسمح بتداولها مع طالب آخر.

ضرورة سداد المصروفات الدراسية

وتابعت كلية الحقوق بـ جامعة عين شمس، أنه في حالة عدم سداد المصروفات الدراسية سوف يتم حجب نتيجة الطالب، ولابد من ضرورة الهدوء والنظام والالتزام بتعليمات المراقب ورئيس اللجنة في الدخول والخروج أثناء الامتحان.

وكان قد كرم مجلس جامعة عين شمس في جلسته، برئاسة  الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس الجامعة ، يوم الإثنين الموافق ٢٥ ديسمبر،  الدكتور أحمد جلال ، القائم بأعمال عميد كلية الزراعة، تقديرا لجهوده المتميزة خلال توليه عمادة كلية الزراعة لفترتين متتاليتين من عام ٢٠١٧ حتى نوفمبر ٢٠٢٣ ، وتقديرا لإسهاماته الرائدة في مجال العلوم الزراعية وجهوده الأكاديمية والإدارية والإشرافية المتعددة التى تولاها  خلال  مسيرته الجامعية والتى أدى فيها واجبه علي الوجه الأكمل، بحضور الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية وعضو مجلس الجامعة ، الدكتور احمد زكي بدر وزير التنمية المحلية الاسبق وعضو مجلس الجامعة.

شغل الدكتور احمد جلال منصب مدير مركز التعليم المفتوح بالجامعة من عام  ٢٠١٢ حتى عام ٢٠١٧ ، كما عمل كنائبًا لمدير مركز ضمان الجودة والاعتماد  عام  ٢٠١٢ ولمدة عامين ، كذلك شغل منصب وكيل كلية الزراعة لشئون خدمه المجتمع وتنمية البيئة عام ٢٠١٦ ، ثم عميدا للكلية منذ عام ٢٠١٧ ولفترتين متتاليتين تقديرا لجهوده في تطوير الكلية.

ومن الجدير بالذكر حصول الدكتور احمد جلال على جوائز متعددة  في البحث والنشر الدولي ، بالإضافة إلى إشرافه على العديد من رسائل الماجستير والدكتوراه، وقيام سيادته باثراء المكتبة العلمية  ب 15 مؤلف  علمي قيم ، كما شغل سيادته عضوية لجان علمية ومنصات تقييم تعكس تفانيه في تطوير القطاعات العلمية والتعليمية.

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس
كلية الحقوق جامعة عين شمس توجيهات مهمة امتحانات الفصل الدراسي الأول امتحانات الفصل الدراسي الأول الطلاب التعليمات المهمة Jobs Education

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ننشر نص اتهام أمن الدولة لمدير الكسب غير المشروع وآخرين بسبب معلومات سرية

استبعاد الشناوي والشحات والونش من قائمة كأس الأمم..ولغز اختيار فيتوريا لـ عبدالله السعيد

بعد توافر الأعلاف.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبيض اليوم الأربعاء

تحذير من الأرصاد: 48 ساعة قاسية على مصر تبدأ اليوم

أمطار غزيرة ورعدية تضرب 6 محافظات.. والقاهرة بالمساء|الأرصاد تفجّر مفاجأة عن الطقس

عيار 21 الآن يسجل رقما خياليًا|تحرك صادم بأسعار الذهب لأول مرة بمصر

كيف تشتري السكر بنصف الثمن.. واحصل عليه بـ 12.5 جنيه من هنا

7 لاعبين يطالبون بالرحيل.. تعديلات إجبارية في تشكيلة كولر أمام فيوتشر بنهائي السوبر

موضوعات متعلقة

خبير يكشف كيفية ضمان تناغم المهارات بالكليات النظرية مع احتياجات سوق العمل

تقييم دوري وتحسين مستمر.. خبير يضع استراتيجية لضمان جاهزية طلاب الآداب لسوق العمل

وظائف جديدة في أكاديمية البحث العلمي .. الشروط والتفاصيل

اليوم.. ورشة عمل بآثار عين شمس حول النزاهة الأكاديمية لتجنب الاقتباس

ترشيحاتنا

القاهرة خلال ساعات.. الأرصاد توجه تحذيرا بسقوط أمطار اليوم على تلك المناطق

"سايبر طـوفان" تعلن اختراق مواقع 49 شركة إسرائيلية وتسريب بياناتها

محمود فايز يعلق على تجديد الزمالك عقد فتوح

احذر.. الحبس 5 سنوات عقوبة التحرش إذا تكرر الفعل من الجاني بالقانون

انطلاق صافرات الإنذار في منطقة ناحل عوز بغلاف غزة

الطماطم بـ6 جنيهات والبصل بـ20.. تراجع كبير في أسعار الخضراوات اليوم


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ410 آلاف جنيه في 8 محافظات وبالتقسيط المريح..موعد حجز شقق الإسكان الاجتماعي

للحامل.. فوائد مذهلة عند تناول البطاطا

طريقة عمل الجندوفلى الإسكندرانى

طريقة عمل كفتة الأرز

فيديو

شاهد.. روبوت تسلا يهاجم مهندسًا في مصنع الشركة بتكساس

فيديو اعتذار وتوقيع .. تفاصيل عقد أحمد فتوح مع الزمالك / فيديوجراف

على رأسهم صلاح .. نجوم يحلمون بتحقيق أول لقب مع بلادهم هذا العام.. فيديوجراف

عملت حاجات كتير| إلهام شاهين تكشف سبب رشاقتها .. خاص

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: حوكمة العقول البشرية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: الاحتكار أصل الداء

نهال علام

نهال علام تكتب: ديسمبر.. حنين الذكريات ويقين الأمنيات

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: يا صاحب السمو.. هذا ما تحتاجه الكويت

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ٣٦٥ يوم وداع

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: غدا بطولة السوبر المصرية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: قلى البيض وشواء الميركافا

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حياتنا بين الحنين والرجاء

اﻟﻤﺰﻳﺪ