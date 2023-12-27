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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

بندوات ومسابقات|اليوم.. جامعة حلوان تحتفل باليوم العالمي لمكافحة الفساد

جامعة حلوان
جامعة حلوان

تنظم جامعة حلوان، اليوم الأربعاء احتفالية بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد، وتقام الفعالية تحت عنوان المهرجان السنوي التوعوي بمكافحة الفساد 2023 ".

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المهرجان السنوي التوعوي بمكافحة الفساد

وتقام فعاليات المهرجان تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، والدكتور وليد السروجي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع  وتنمية البيئة، وإشراف الدكتورة حنان كمال مقرر اللجنة التنفيذية للاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد.

وتتضمن فقرات  المهرجان  افتتاح المعرض الفني للكليات المتخصصة وغير المتخصصة، ندوة توعوية بعنوان علاج الفساد من منظور الأديان، يلقيها الشيخ الدكتور هاني شمس الدين حمودة مدير عام العلاقات العامة بمجمع البحوث الإسلامية، وأخرى بعنوان دور هيئة الرقابة الإدارية في مكافحة الفساد وتنفيذ الاستراتيجية ويلقيها  دكتور  علاء المصرى نائب مدير الأكاديمية  الوطنية لمكافحة الفساد للدراسات العليا، وسيتم تقديم عرض عن جهود الجامعة في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة.

ويتم خلال الاحتفالية تكريم الفائزين بمسابقة أفضل ورقة سياسات في مكافحة الفساد والفائزين بالمسابقات الفنية والثقافية، بجانب عمل فقرات غنائية  وفنية،  وتوعوية وذلك في احتفالية تجمع بين أنشطة الكليات المختلفة وغيرها والتي تتفرد بها جامعة حلوان.

وأوضحت الدكتورة حنان كمال ، أن الهدف من الاحتفالية هو نشر الوعي بأهمية مكافحة الفساد وتعزيز ثقافة النزاهة والشفافية، خاصة بين طلاب الجامعة كونهم قادة المستقبل.

ومن المقرر أن تقام الاحتفالية يوم الأربعاء الموافق 27 ديسمبر 2023 في تمام الساعة الحادية عشرة صباحًا بمجمع الفنون والثقافة.

وكان قد نظمت جامعة حلوان خلال عام ٢٠٢٣ العديد من فصول محو الأمية، كما نظمت العديد من الندوات التوعوية بكافة كليات الجامعة للتوعية بأهمية المشروع في تنمية المجتمع وتشجيع الطلاب على المشاركة به، وذلك ضمن الأنشطة الاجتماعية والتي من أهدافها نشر ثقافة العمل التطوعي بين الطلاب.

وذلك تحت رعاية الدكتور السيد إبراهيم قنديل رئيس جامعة حلوان، وريادة الدكتور وليد محمد السروجي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إشراف عام الدكتور أحمـد عبد الرشيد حسين المنسق والمشرف العام على المشروع القومي لمحو الأمية على مستوى الجامعة ووكيل كلية التربية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة سابقاً.

وكشفت جامعة حلوان أنه تم  تحرير عدد 15294 مواطنا ومواطنة من الأمية على مدار عشرة دورات امتحانية متتالية في ثلاثة عشر محافظة من محافظات مصر بالتعاون مع الهيئة العامة لتعليم الكبار بفروعها واداراتها المختلفة، بالإضافة إلى إنشاء مركز للمشروع القومي لمحو الأمية تابع لقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بمبنى رئاسة الجامعة، من أجل استدامة تعظيم جهود جامعة حلوان العريقة في تحرير أبناء الوطن من الأمية في المناطق الجغرافية المحيطة بها والمناطق الأكثر احتياجاً، هذا بالإضافة إلى تشكيل لجنة تنسيقية عليا لادارة فعاليات المشروع القومي لمحو الأمية على مستوى الجامعة، وتوسيع خطة مشاركة جامعة حلوان في المشروع القومي لمحو الأمية بالتنسيق والتعاون مع إدارات الكليات المشاركة وادارات الهيئة العامة لتعليم الكبار بموجب بروتوكول التعاون المبرم بين جامعة حلوان والهيئة العامة تعليم الكبار.

كما أطلقت جامعة حلوان حملة (نحو أسرة بلا أمية) بكليات الجامعة لتشجيع الطلاب والطالبات للالتحاق بالمشروع القومي لمحو الأمية وتحرير أفراد أسرهم الذين لا يجيدون القراءة والكتابة من الأمية، وتعظيم جهود جامعة حلوان في مجال تحرير المواطنين من الأمية في المناطق الجغرافية المحيطة بها والمحافظات والمراكز والقرى التي يقيم فيها الطلاب للمساهمة في تحقيق رؤية مصر بلا أمية (الجمهورية الجديدة مصر 2030).

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