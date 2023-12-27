بعد تشبيهه بـ هتلر.. نتنياهو يرد على الرئيس التركي

علق رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الأربعاء، على تصريحات الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، التي قال فيها إن “نتنياهو لا يختلف عن هتلر”.

وحسب وسائل إعلام عبرية، قال نتنياهو، إن “أردوغان الذي يرتكب جرائم إبادة جماعية ضد الأكراد، صاحب الرقم القياسي العالمي في سجن الصحفيين المعارضين هو آخر من يستطيع أن يعظنا بالأخلاق”.

وزعم نتنياهو، أن “الجيش الإسرائيلي هو الجيش الأكثر أخلاقية في العالم”.

وفي وقت سابق من اليوم، شبه الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، بالزعيم النازي أدولف هتلر، قائلا: نتنياهو لا يختلف عن هتلر".

كما شبه الرئيس التركي، في كلمة ألقاها أمام مجلس البحث العلمي والتكنولوجي التركي، هجمات جيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة بالمعاملة التي تلقاها اليهود من النازيين.

وأكد أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يهاجم المستشفيات والمدارس ودور العبادة وتقتل الصحفيين.

وتابع: نحن نبذل جهودًا دولية للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في قطاع غزة، وألمانيا تصمت عن جرائم إسرائيل ضد الفلسطينيين في غزة لأنها تدفع ثمن ما فعله هتلر".