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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد تشبيهه بـ هتلر.. نتنياهو يرد على الرئيس التركي

بنيامين نتنياهو
بنيامين نتنياهو

علق رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الأربعاء، على تصريحات الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، التي قال فيها إن “نتنياهو لا يختلف عن هتلر”.

وحسب وسائل إعلام عبرية، قال نتنياهو، إن “أردوغان الذي يرتكب جرائم إبادة جماعية ضد الأكراد، صاحب الرقم القياسي العالمي في سجن الصحفيين المعارضين هو آخر من يستطيع أن يعظنا بالأخلاق”.

وزعم نتنياهو، أن “الجيش الإسرائيلي هو الجيش الأكثر أخلاقية في العالم”.

وفي وقت سابق من اليوم، شبه الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، بالزعيم النازي أدولف هتلر، قائلا: نتنياهو لا يختلف عن هتلر".

كما شبه الرئيس التركي، في كلمة ألقاها أمام مجلس البحث العلمي والتكنولوجي التركي، هجمات جيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة بالمعاملة التي تلقاها اليهود من النازيين.

الرئيس التركي: نتنياهو لا يختلف عن أدولف هتلر

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وأكد أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يهاجم المستشفيات والمدارس ودور العبادة وتقتل الصحفيين.

وتابع: نحن نبذل جهودًا دولية للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في قطاع غزة، وألمانيا تصمت عن جرائم إسرائيل ضد الفلسطينيين في غزة لأنها تدفع ثمن ما فعله هتلر".

نتنياهو هتلر أردوغان الرئيس التركي

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