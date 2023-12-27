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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تنفيذي الشرقية يناقش الخطة الاستثمارية والموحدة للعام المالي 2023/2024

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على رؤساء المراكز والمدن والأحياء ورؤساء الهيئات والشركات ومديري المديريات الخدمية باسراع الخطي في تنفيذ الخطة الاستثمارية والموحدة للعام المالي الحالي 2023 / 2024 والاستفادة من المبالغ المرصودة للانتهاء من تنفيذ المشروعات الجارية بالمراكز والمدن والأحياء لتعود بالنفع على المواطنين.

جاء ذلك خلال ترأسه اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة في حضور الدكتور أحمد عبد المعطي والمهندسة لبنى عبد العزيز نائبي المحافظ والمهندس محمد الصافي سكرتير عام المحافظة والمهندس سامي معجل السكرتير العام المساعد للمحافظة واللواء السعيد عبد المعطي مستشار المحافظ للمشروعات والمستشار العسكري للمحافظة والعميد زكريا سعد مدير إدارة شرطة المرافق والعقيد محمد سالم وكيل إدارة المرور والعقيد محسن القلش مدير إدارة مباحث التموين ومديري المديريات الخدمية والهيئات ورؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديري الإدارات النوعية وذلك بقاعة الاجتماعات بالديوان العام.

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ومن جانبه استعرضت حورية عبد الله مدير الإدارة العامة للتخطيط والمتابعة بالديوان العام ، موقف تنفيذ الخطة الموحدة بالمراكز والمدن والأحياء حيث تمت الإشارة إلى أن إجمالي اعتمادات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2023 / 2024 م بلغت 722 مليون و 415 ألف جنيه خزانه عامة بالإضافة إلى 150 مليون جنيه تمويل ذاتي ليصبح اجمالي استثمارات المحافظة مبلغ 872 مليون و 415 ألف جنيه ، ليؤكد المحافظ على سرعة الانتهاء من تنفيذ المشروعات الجارية والاستفادة من المبالغ المرصودة بالخطة لتحقيق حياة افضل للمواطنين.

شدد محافظ الشرقية على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بضرورة التنسيق مع مديري المديريات الخدمية لمتابعة تنفيذ المشروعات الجارية بكل مركز ومدينة، والاستفادة من الاعتمادات المالية المتاحة، مع إلزام الشركات المنفذة بالجدول الزمني المُحدد لإنهاء الأعمال ودخول المشروعات الخدمة لتعود بالنفع والفائدة على المواطنين.

إجتماع المجلس التنفيذي الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية الشركات المنفذة المشروعات الجارية تنفيذ المشروعات الجارية سكرتير عام المحافظة شرطة المرافق مباحث التموين مشروعات الجارية

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