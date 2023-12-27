الثروة العالمية ترتفع عام 2023: ماسك وزوكربيرج يقودون مجموعة المليارديرات

في عام شابته حالة من عدم اليقين الاقتصادي وأزمة تكلفة المعيشة واسعة النطاق، شهد أغنى الأفراد في العالم، بما في ذلك قطبي التكنولوجيا إيلون ماسك ومارك زوكربيرج، زيادات كبيرة في ثرواتهم، وفقًا للبيانات التي جمعتها بلومبرج.

من بين الشخصيات البارزة، برز إيلون ماسك في القمة بثروة صافية تقدر بـ 235 مليار دولار. على الرغم من التحديات، لعبت شركة تيسلا، وهي شركة ماسك الأساسية، دورًا محوريًا في نجاحه المالي. وتضاعفت أسهم تيسلا في عام 2023، مما ساهم في زيادة ثروة ماسك الإجمالية بما يقرب من 98 مليار دولار.

شهد مارك زوكربيرج، مؤسس فيسبوك، قفزة ملحوظة في ثروته، حيث زادت ثروته بنسبة 184% من 45 مليار دولار إلى 128 مليار دولار. ويعزى هذا الارتفاع إلى الارتفاع الكبير في قيمة شركة ميتا، الشركة الأم لفيسبوك، والتي ارتفعت بنسبة 172% على مدار العام.

تضم قائمة المليارديرات أيضًا فائزين غير متوقعين، مثل مالك المجموعة الإندونيسي براجوجو بانجستو، الذي شهد زيادة في ثروته بمقدار سبعة أضعاف، لتصل إلى 31.5 مليار دولار. كان نجاح بانجيستو مدفوعًا باستثمار كبير في الطاقة الحرارية الأرضية.

مع ذلك، لم يشهد الجميع مكاسب في عام 2023. وواجه الملياردير الهندي غوتام أداني، الذي احتل المركز الخامس عشر، تراجعا في ثروته، حيث انخفضت بمقدار 36 مليار دولار إلى 84.3 مليار دولار. أدت مزاعم سوء سلوك الشركات والمخاوف التي أثارها المستثمرون الناشطون إلى عام مضطرب بالنسبة لأداني.

لا يزال الرجال الأمريكيون يهيمنون على مشهد المليارديرات العالمي، حيث كان الفرنسي برنارد أرنو هو الرجل غير الأمريكي الوحيد في المراكز العشرة الأولى. وشهد أرنو، الذي تبلغ ثروته 179 مليار دولار، زيادة قدرها 17.2 مليار دولار تعزى إلى أداء مجموعته الفاخرة، مويت هينيسي لويس فويتون.

من بين النساء الأعلى رتبة، احتلت فرانسواز بيتينكور مايرز، وريثة إمبراطورية لوريال للتجميل، المركز الثاني عشر بثروة صافية قدرها 99.1 مليار دولار بعد زيادة قدرها 316 مليون دولار.

من المثير للدهشة أنه على الرغم من العقوبات الاقتصادية المفروضة على الأوليجارشيين الروس بسبب الغزو المستمر لأوكرانيا، فإن بعض الأفراد، بما في ذلك فلاديمير بوتانين، وأليشر عثمانوف، وأليكسي مورداشوف، شهدوا نمو ثرواتهم. وتنشأ التساؤلات حول مدى فعالية العقوبات، حيث تظل الأصول غير سائلة بالنسبة للبعض، مثل حصة مورداشوف في شركة السياحة الألمانية توي.

ساهمت المملكة المتحدة بـ 17 مليارديرًا في قائمة أفضل 500 شخص، حيث يتصدر جيمس دايسون كأغنى بريطاني، ليحتل المركز 95 عالميًا بثروة قدرها 19.9 مليار دولار. وجاء جيم راتكليف، قطب البتروكيماويات والمساهم الأخير في مانشستر يونايتد، في المرتبة 97 بثروة قدرها 19.4 مليار دولار.

مع نهاية العام، يثير التناقض الصارخ في المسارات المالية لأغنى الأفراد في العالم تساؤلات أوسع حول التفاوتات الاقتصادية العالمية وتأثير الأحداث الجيوسياسية على الثروات الشخصية. وسنواصل مراقبة هذه التطورات وتقديم تحديثات حول المشهد المتطور للثروة العالمية في عام 2024.