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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

ماذا يحدث عند شرب الخل مع الماء؟

صدى البلد

قدم الدكتور خالد يوسف خبير التغذية العلاجية عبر صفحته الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، فوائد شرب الخل مع الماء.

1- تخفيض الوزن حيث يساعد على هضم الدهون و التخلص منها و رفع معدل التمثيل الغذائى و حرق الدهون الزائده و ذلك بإضافة ملعقه صغيره من الخل الطبيعى أو خل التفاح على كوب ماء و يتم تناولها بعد وجبة الغداء و وجبة العشاء بحوالى نصف ساعه .

2- تقليل الدهون في الدم ونسبة الكولسترول في الجسم :حيث وجد بأن شرب الخل مع الماء يساعد على التخلص من دهون الجسم الضارة وبالتالي تقليل نسبة الكولسترول.

3- تنظيم مستوى السكر في الدم.

4- خفض ضغط الدم المرتفع وذلك عن طريق إضافة ملعقة من الخل إلى كوب من الماء وشرب هذا المزيج.

5- علاج وتطهير المسالك البولية حيث يمكن الاستفادة من هذه الميزة عن طريق إضافة ملعقة من الخل إلى الماء ويفضل شرب الخل مع الماء بعد كل وجبة وسيلاحظ الإنسان تغير لون بوله نتيجة قدرة الخل على التخلص من الترسبات الرملية.

6- زيادة القوة والنشاط والحيوية لدى الإنسان فهذا المشروب يبعد الكسل و الخمول ويزيد من الطاقه الحركية وبالتالي يزيد من حرق السعرات الحرارية ويساهم في فقدان المزيد من الوزن.

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