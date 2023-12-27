المتحدث باسم الحكومة: هيئة قناة السويس جذبت استثمارات بـ1.8 مليار دولار

قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن رئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي عقد أمس اجتماعا مع وليد جمال الدين رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، لمتابعة أعمال الهيئة، وأكد رئيس الوزراء على دور الهيئة في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وهو ما نجحت فيه الهيئة حيث تظهر نتائج أعمالها إنه خلال الفترة من 1 يوليو حتى 25 ديسمبر 2023، بلغت قيمة الاستثمارات التي جذبتها الهيئة 1.8 مليار دولار.

موافقات نهائية أو مبدئية

وأضاف "الحمصاني"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير" المذاع من خلال قناة "صدى البلد"، أن المشروعات حصلت على موافقات نهائية أو مبدئية، والمشروعات التي حصلت على موافقات نهائية 27 مشروع و49% منها استثمارات أجنبية مباشرة، بخلاف 42 مشروع حصلت على موافقات مبدئية.

وأكد أن جهود الهيئة تظهر في نجاحها في جذب الاستثمارات الأجنبية، منوها بأن الاجتماع أيضا تناول الجهود الضخمة التي تقوم بها الهيئة في تطوير الموانئ التابعة لها مثل ميناء السخنة، وميناء بورسعيد، وميناء العريش البحري، وميناء الأدبية، والمنطقة الصناعية بالقنطرة غرب، وكافة المؤشرات إيجابية والحكومة تتطلع لاستمرار نجاح الهيئة.