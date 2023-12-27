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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

محافظ البحر الأحمر: معرض "ديارنا" بمدينة الغردقة يدعم العمل بالحرف اليدوية والتراثية

محافظ البحر الأحمر
محافظ البحر الأحمر عمرو حنفي

قال محافظ البحر الأحمر عمرو حنفي، اليوم الأربعاء، إن إقامة معرض «ديارنا» للحرف اليدوية والتراثية بمدينة الغردقة يأتي في إطار الدعم المستمر لتشجيع وتنشيط العمل بالحرف اليدوية المصرية الأصيلة التي تحفظ لنا تراثنا وتاريخنا من خلال هذه الحرف، مضيفا أن هذا المعرض يهدف إلى تسويق المنتجات اليدوية والحرفية التي تعبر عن التراث المصري بكافة منتجاته.


وأوضح المحافظ، خلال افتتاح معرض "ديارنا" للحرف اليدوية بمدينة الغردقة، الذي يستمر حتى 15 يناير المقبل، أن إقامة هذا المعرض جاء نتيجة التعاون المستمر بين المحافظة ووزارة التضامن الاجتماعي لتقديم الدعم لصغار المنتجين والترويج للمنتجات الحرفية والتراثية المصرية في كافة محافظات الجمهورية، لافتا إلى أن "ديارنا" بمثابة دعوة للشباب للتعرف على تراث مصر وتشجيع المنتجات صديقة البيئة.

ووجه حنفي بمد فترة المعرض لينتهي في منتصف شهر يناير المقبل وتكليف الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة بالبحر الأحمر بمخاطبة شركات السياحة ليكون المعرض على قائمة الزيارات السياحية.

من جانبها، أوضحت مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالبحر الأحمر حسناء أحمد إبراهيم، أن المعرض جاء تنفيذا لسياسات الدولة بدعم المنتجات الحرفية واليدوية وتعزيز الثقافة والهوية المصرية، وتحفيز المشروعات متناهية الصغر حيث أن المعرض يلقى إقبالا شديدًا من الزوار الأجانب والمصريين الذين يرغبون في الصناعات اليدوية.

ولفتت منسق عام وحدة أيادي مصر بالبحر الأحمر نسرين عثمان إلى إمكانية عرض جميع المنتجات بمنصة أيادي مصر لفتح منافذ تسويق لصغار المنتجين لدفع عجلة الإنتاج وتنشيط حركة البيع والشراء وتعزيز دوران رأس المال ويقام المعرض على طول الممشى السياحي بمشاركة 50 عارضا يمثلون محافظة القاهرة والجيزة وكفر الشيخ، بالإضافة إلى عدد كبير من مختلف محافظات الجمهورية، ويقدم المعرض منتجات أبناء مصر من الملابس والخزف والإكسسوار المنزلي من الأخشاب والنحاس والمنتجات الحرفية واليدوية والتراثية الخاصة بأصحاب المشروعات من الجمعيات والأسر المنتجة، وغيرها من المنتجات الأخري. 

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