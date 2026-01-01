بكري: مصر معنية بالأمن القومي العربي.. وعلى جميع دوله إنهاء الخلافات

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن بيان الخارجية بشأن اليمن أشاد بحرص الأشقاء في الأطراف المعنية على التعامل بحكمة مع التطورات الحالية في اليمن، وإعلاء قيم الأخوة وصون وحدة الصف والمصير العربي المشترك، خاصة في هذه المرحلة الدقيقة التي تمر بها اليمن والمنطقة.

وقال مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”،، ان الأمة العربية عليها التخلي عن سياسة التنافر والتناذب، مستشهدا بما يحدث في البلدان العربية وضرورة تحول الجامعة العربية بحل المشكلات وحماية الأمن القومي العربي.

وتابع مقدم برنامج “حقائق وأسرار”، أن لخارجية المصرية أكدت حرصها على تحقيق الاستقرار في اليمن والحفاظ على سيادته ومصالح شعبه الشقيق، مع التشديد على ضرورة التوصل إلى تسوية سياسية شاملة.

وأشار مصطفى بكري إلى أن مصر معنية بالأمن القومي العربي، مؤكدا أنه على جميع العرب انهاء الخلافات

.