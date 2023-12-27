غارة جوية إسرائيلية على الأحياء السكنية في عيتا الشعب جنوب لبنان

ذكرت صحيفة الأخبار اللبنانية، أن طيران الاحتلال الإسرائيلي نفذ غارة جوية على الأحياء السكنية في عيتا الشعب جنوب لبنان.

وأطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي قنابل مضيئة فوق القطاعين الغربي والأوسط، وسط تحليق للطيران في أجواء صور جنوبي لبنان.

وكان حزب الله اللبناني قد قصف "كريات شمونة" بـ30 صاروخ كاتيوشا، دعماً للفلسطينيين في غزة، وإسنادا لمقاومته، وردا على جرائم الاحتلال واستهدافه منازل المدنيين في بنت جبيل اللبنانية كما تسبب في حدوث تسرب للغاز داخل المستوطنة.

وفي سياق متصل؛ قالت كتائب المجاهدين، إننا نخوض اشتباكات عنيفة ومتعددة مع آليات وجنود الاحتلال خلال التوغل بمحاور التقدم في مدينة غزة، بالأسلحة المتنوعة

فيما استهدفت كتائب القسام، دبابة وناقلة جند للاحتلال، شمال خان يونس، بقذائف الياسين 105.

وبدورها ذكرت هيئة البث الإسرائيلية، أن حزب الله أطلق صواريخا على رأس الناقورة، خلال وجود وزير الخارجية وعدد من السفراء بالشمال.