القاهرة في قائمة أعلى مدن ذكية في الشرق الأوسط..وهذا هو الترتيب

نشرت مجلة فوربس العالمية، تقرير مؤشر المدن الذكية، التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية IMD،عن مدى التزام وتفاني المدن في جميع أنحاء العالم للتحول إلى مدن ذكية ومستدامة.

ووفقا للتقرير الذي نشرته المجلة، جاءت مدينة أبوظبي في المركز الأول بالشرق الأوسط، و13 عالميا، ودبي بالمركز الثاني في المنطقة و17 عالميا.





وجاءت الرياض في المرتبة الثالثة بمنطقة الشرق الأوسط و30 على مستوى العالم، ومكة الرابعة في المنطقة و52 عالميا، وجدة الخامسة في المنطقة و56 عالميا.

كما احتلت الدوحة المركز السادس في المنطقة و59 عالميا، والمدينة المنورة السابعة في الشرق الأوسط والـ 85 عالميا، ومسقط في الثامنة بالمنطقة 96 عالميا.

وفي المرتبة التاسعة بالشرق الأوسط جاءت القاهرة، وحلت في المركز الـ 108عالميا