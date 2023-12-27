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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

آرسنال جاهز للانتقالات الشتوية.. وارتيتا يفجّر مفاجأة

ارتيتا
ارتيتا

رأى مدرب آرسنال الإنجليزي، الإسباني ميكل أرتيتا، أن ناديه مستعد لتعزيز صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية في حال استمر الضغط على لاعبيه وسط الإصابات التي طالت صفوفه.

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حيث يستمر غياب الغاني توماس بارتي، والهولندي يولين تيمبر والبرتغالي فابيو فييرا والياباني تاكيهيرو توميياسو بداعي الإصابة، في حين لن يشارك الألماني كاي هافيرتس لتعدد البطاقات الصفراء.

من جهته، قال أرتيتا في مؤتمر صحفي عشية مواجهة وست هام في الدوري الإنجليزي «الوضع صعب للغاية في الوقت الحالي، نعاني من نقص في صفوف الفريق.. نعاني من نواقص في بعض المراكز في الأسابيع الستة الماضية ونأمل في استعادة بعض اللاعبين لكن في أي ظروف ومتى لا أدري».

وعن إمكانية دخول سوق الانتقالات الشتوية الشهر المقبل قال أرتيتا «لدينا بعض الأهداف، بعض الأفكار، كما أننا لا ندرك كيف سيكون الفريق بعد أسبوعين. لا يمكن أن نتوقع ما يمكن أن يحصل في سوق الانتقالات ويجب أن نكون مستعدين وسنقوم باتخاذ القرارات الصائبة».

واختتم «إذا وجدنا اللاعبين الذين يمكن أن يطوروا أداء الفريق فسنكون منفتحين بالقيام بذلك لأننا نريد أن نكون أقوى».

أرسنال أرتيتا

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