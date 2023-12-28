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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رفع تعريفة المواصلات..شباب سوهاج: المرور سيطر على المشهد بعد غلق كوبري أخميم|شاهد

جانب من بث مباشر
جانب من بث مباشر سوهاج اليوم

"إدارة المرور بمحافظة سوهاج  قدرت تسيطر على الوضع بعد غلق كوبري أخميم ومشكورين بجد عاملين دوريات حلوه جدا لضمان السيولة المرورية.. لكن للأسف السائقين بيعلوا الأجرة عن الرسمي وبنكون مضطرين نوافق عشان نوصل"، بهذه الكلمات بدأ أحمد خالد بهادر، ابن مركز المنشاة جنوب سوهاج، حديثه مع موقع صدى البلد.

وأكد أحمد خالد، خلال حديثه مع "صدى البلد" في بث مباشرعبر صفحة الموقع الرسمية عبر موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، أن رجال الشرطة البواسل من إدارة المرور بمديرية أمن سوهاج، برئاسة اللواء تامر الغرباوي، استطاعوا أن يسيطروا على الوضع بعد غلق كوبري أخميم؛ من أجل إجراء أعمال الصيانة العاجلة له.

وشهدت المحافظة بعد غلق الكوبري سيولة مرورية غير مسبوقة، لم يتوقع أهالي سوهاج أن تحدث لكن ما جعل ابناء وأهالي المحافظة يستاءون من الوضع الحالي هو استغلال سائقي سيارات الأجرة لما يحدث بالفترة الحالية ورفعهم تعريفة المواصلات عن التعريفة الرسمية.

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سائقو الأجرة بسوهاج يرفعون تعريفة المواصلات

وأشارت نوران والي، رئيس اتحاد كلية الآداب بجامعة سوهاج، إلى أنها تعرضت لعدة مواقف غريبة ومحرجة من قبل سائقي سيارات الأجرة "تاكسي"، منذ غلق كوبري أخميم شرق محافظة سوهاج؛ من أجل الصيانة العاجلة له لما فيه من عيوب تعرض حياة المواطنين للخطر.

وذكرت أنها ذات يوم تعرضت لموقف سلبي من سائق تاكسي كان كالآتي:" يا استاذة الأجرة 40 جنيه من الغرب للشرق وده عشان انتي بنت بس ومش هتلاقي مواصلات لكن لو راجل مش هاخد أقل من 50 جنيه"، مشيرة إلى أن الأجرة الرسمية للـ"تاكسي" هي 30 جنيهًا، وان ما يحدث لم يكن سوى استغلال للمواطن السوهاجي البسيط من قبل السائقين ويجب ردعهم.

وعلى هذا النحو أكد الشاب نور محمد محمد، مسؤول طلاب من أجل مصر بجامعة سوهاج، أن رجال المرور يقومون باستيقاف السيارات في المواقف والطرق ويسألون الركاب عن تعريفة المواصلات وان كانت زائدة يتم أخذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال السائق، وبالرغم من ذلك هناك بعض السائقين يرفعون تعريفة المواصلات دون عظة.

ابناء سوهاج

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شباب سوهاج

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ويرى الطالب محمد السيد، ابن محافظة سوهاج، أقصى جنوب صعيد جمهورية مصر العربية، أن هذه المشكلة يكمن حلها في وضع ملصقات مدون عليها تعريفة المواصلات الجديدة بعد غلق كوبري أخميم للصيانة، مع كتابة رقم للشكاوى من أي سائق عند رفعه تعريفة المواصلات عن التعريفة الرسمية.

ويناشد ابناء وأهالي محافظة سوهاج، الجهات المعنية بالأمر بوضع ملصقات مدون عليها تعريفة المواصلات الجديدة بعد غلق كوبري أخميم للصيانة لما فيه من عيوب جسيمة قد تعرض حياة المواطنين إلى مخاطر قد تعرض حياتهم للخطر، مع كتابة رقم للشكاوى من السائقين الذين يستغلون الوضع الحالي ويرفعون تعريفة المواصلات عن التعريفة الرسمية.

سوهاج اخبار محافظة سوهاج كوبري أخميم ادارة المرور تعريفة المواصلات

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