أخبار الفن.. إدوارد يتعرض لحادث سير ومحسن جابر يفتح النار على مدحت العدل بسبب أم كلثوم

نشر قسم الفن عددًا من الأخبار الهامة على مدار الساعات الماضية نستعرضها من خلال السطور التالية..

كشف الفنان ادوارد عن تعرضه لحادث سير منذ قليل، من خلال خاصية الاستورى الخاصة بصفحته الرسمية بموقع الصور الشهير انستجرام.

وأكد ادوارد أن الحادث نتج عنه بعض التلفيات فى سيارته، والتى كان يقودها خلال الحادث، وانه لم يتعرض لأى أذى.



طرحت الشركة المنتجة لفيلم "درويلة" الأغنية الدعائية الأولى للعمل والتى حملت اسم "غلط بغلط"، للفنان حسنى شتا بظهوره لأول مرة فى عالم الغناء على خطى موسيقى الراب الحماسى السريع، وذلك على القناة الرسمية للشركة عبر موقع الفيديوهات الشهير اليوتيوب قبل طرحه بدور العرض السينمائي في مصر والوطن العربي خلال الفترة المقبلة.

طرحت الشركة المنتجة البوستر الدعائى لفيلم مقسوم للفنانة ليلى علوي وشيرين رضا وسما إبراهيم استعداد لعرضه فى السينمات مع بداية العام الجديد.



الفيلم يطرح يوم 18 من شهر يناير القادم وتدور قصة الفيلم حول ثلاثة مطربات كانوا يعملون في فرقة موسيقية خلال التسعينيات، وبعد مرور 30 عامًا، يجتمعن مرة أخرى ويقررن العودة إلى النشاط الفني ومع ذلك، تواجه حياتهن العديد من المشاكل والصعوبات، وتتناول القصة جوانب اجتماعية كوميدية موسيقية.

قرر المطرب أحمد سعد إحياء حفل ليلة رأس السنة الجديدة لعام 2024 فى لبنان وتحديدا داخل أحد أشهر الفنادق بالعاصمة اللبنانية بيروت.

واستقر سعد على حفل لبنان بعد تلقيه أكثر من عرض، حيث استقبل سعد خلال الأيام القليلة الماضية أكثر من عرض لاحياء حفل ليلة رأس السنة إلا أنه فضل لبنان لكونه العرض المناسب له.

ومن المفترض أن يحيى ايضا سعد خلال الاسبوع المقبل وقبل ليلة رأس السنة أكثر من حفل داخل مصر بالإضافة إلى سلسلة من الحفلات تم التعاقد عليها بداية من العام الجديد.



يقدم الإعلامي الدكتور عمرو الليثي في برنامجه "واحد من الناس" المذاع على قناة "الحياة"، سهرة مختلفة ومميزة ومتنوعة تضم العديد من النجوم والنجمات في أكثر من مجال بمناسبة رأس السنة، وذلك يوم الأحد المقبل.

يستضيف الليثي كل من سوسن بدر والفنانة مي كساب والفنان أشرف زكي وابنته مريم والمطربة سمية درويش، والإعلامي أسامة منير والموسيقار العالمي هشام خرما والعداءة العالمية بسنت حميدة والشاعر فارس قطرية.

أكد المنتج محسن جابر أن بيان جمعية المؤلفين والملحنين به مغالطات للحقيقة والذى أصدرته الجمعية مؤخرا.

وأصدر محسن جابر بيانا صحافيا وجه فيه حديثه لرئيس جمعية المؤلفين والملحنين الدكتور مدحت العدل وجاء فيه الأتي: للأسف الشديد، كل ماجاء فى بيان جمعية المؤلفين والملحنين، الموقع من الدكتور مدحت العدل رئيس الجمعية، لا يمت للحقيقة بشيء!. بل ويحمل مغالطات كثيرة، فضلاً عن مخالفته لقانون حماية حقوق الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002 حيث أن المادة 157 أعطت للمنتج الحق فى منح أو منع الغير من استخدام مصنفاته فى الأداء العلنى، أو استعمالها فى المسلسلات، أو الحفلات، ويعاقب القانون بالحبس أو الغرامة لكل من يعتدى على هذه الحقوق.