ليلة النجوم.. تفاصيل حلقة عمرو الليثي في رأس السنة

يقدم الإعلامي الدكتور عمرو الليثي في برنامجه "واحد من الناس" المذاع على قناة "الحياة"، سهرة مختلفة ومميزة ومتنوعة تضم العديد من النجوم والنجمات في أكثر من مجال بمناسبة رأس السنة، وذلك يوم الأحد المقبل.

يستضيف الليثي كل من سوسن بدر والفنانة مي كساب والفنان أشرف زكي وابنته مريم والمطربة سمية درويش، والإعلامي أسامة منير والموسيقار العالمي هشام خرما والعداءة العالمية بسنت حميدة والشاعر فارس قطرية.

كما تشهد الحلقة العديد من المداخلات الهاتفية من النجوم ومنهم الفنان أحمد عز والفنانة روجينا والفنان أحمد أمين وكذلك المطرب أوكا.

أخر حلقات عمرو الليثي فى 2023

كان برنامج واحد من الناس قد خصص حلقة مع الفنانة نسرين طافش، للحديث عن حياتها الشخصية وطفولتها والحياة العملية.

وقالت “نسرين طافش” إن فيلم "نادى الرجال السرى" قدمها بشكل جميل للجمهور المصرى، وأصبحت قريبة من الجمهور واعتبرت نفسها محظوظة لمشاركتها مع نجوم كبار فى الفيلم، فضلا عن الكواليس الجميلة للفيلم.

ولفتت إلى أنها تعاني من العديد من الأمور، مثل فوبيا الأماكن المرتفعة والظلام والحشرات، متابعة :"بفكر قبل أن أتحدث وبعبر بتمهل وأخذ وقتى للتعبير عن عواطفى".

وشددت على أن الزواج قرار شخصى، وفشل بعض زيجات الفنانين قد يكون بسبب وقت التصوير الكثير خارج البيت، كما أن الطلاق متواجد فى المجتمع ككل وليس مع الفنانين فقط.

