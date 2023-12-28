القمة (المصرية- الأردنية) بين الرئيس السيسي والملك عبد الله الثاني تتصدر اهتمامات صحف القاهرة

تصدرت القمة المصرية الأردنية بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والملك عبدالله الثانى بن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية، اهتمامات صحف القاهرة الصادرة اليوم /الخميس/.



كما تابعت الصحف القرارات الاقتصادية التي وافق عليها مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، خلال اجتماعه، أمس، والتي تضمنت إنشاء مشروع داخل حدود المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بنظام المناطق الحرة الخاصة، وكذلك مشروع قرار إنشاء منطقة حرة عامة على مساحة 150 ألف م2، استقطاعا من مساحة المنطقة الاستثمارية لمدينة دمياط للأثاث، فضلا عن توقيع عقود إنشاء أكبر مجمع لصناعات الأغذية الزراعية فى الشرق الأوسط، بمدينة السادات، بإجمالى استثمارات 300 مليون دولار، بين شركة MAFI لتصنيع الحاصلات الزراعية، وممثلى الشركات العالمية الموردة لأحدث التكنولوجيات فى مجال صناعة الأغذية الزراعية.



وفي التفاصيل، أفردت صحف (الأهرام) و(الأخبار) و(الجمهورية) صفحاتها الرئيسية والداخلية لنقل وقائع القمة المصرية الأردنية التي جرت بقر الاتحادية، بين الرئيس السيسي ، والملك عبدالله الثانى بن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية، حيث أكدت القمة الرفض التام لجميع محاولات تصفية القضية الفلسطينية، أو تهجير الفلسطينيين خارج أراضيهم أو نزوحهم داخليا.



وذكرت الصحف أن الزعيمين شددا على أن الحل الوحيد الذى يجب أن يدفع المجتمع الدولى نحو تنفيذه هو الوقف الفورى لإطلاق النار فى غزة، ونفاذ المساعدات الإغاثية بالكميات والأحجام والسرعة اللازمة التى تحدث فارقا حقيقيا فى التخفيف من معاناة أهالى القطاع، مع الدفع الجاد نحو مسار سياسى للتسوية العادلة والشاملة يفضى لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفقا لمقررات الشرعية الدولية ذات الصلة.



وأبرزت الصحف تأكيد الزعيمين أن هناك مسئولية سياسية وأخلاقية كبيرة تقع على عاتق المجتمع الدولى نحو تنفيذ قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، على النحو الذى يحفظ مصداقية المنظومة الدولية، مشددين على أهمية عدم توسع دائرة الصراع، بما يتسبب فى زعزعة الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي.



وعلى صعيد نشاط الحكومة، تابعت صحيفة (الجمهورية) اجتماع مجلس الوزراء أمس، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، والذي بدأه بتقديم التهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي وللشعب المصري، بمناسبة قرب حلول العام الميلادي الجديد.



ونقلت الصحيفة تأكيد مدبولي حرص الحكومة على إقامة الشراكات مع القطاع الخاص الوطنى أو الأجنبي في ضوء الالتزام بتنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة.



وذكرت الصحيفة أن المجلس وافق على ضم الشهداء والمصابين العسكريين والعاملين المدنيين بالقوات المسلحة خلال الحروب السابقة من 1948 حتى أكتوبر 1973 إلى صندوق تكريم شهداء وضحايا مفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم؛ وذلك تنفيذاً لتكليفات رئيس الجمهورية، كما وافق على مشروع قرار رئيس بشأن منحة الاتفاق التمويلي الخاص ببرنامج الاتحاد الأوروبي من أجل حياة كريمة ومكافحة الفقر بالمناطق الريفية، ووافق كذلك على الترخيص لوزارة النقل للتعاقد على تنفيذ مشروع متكامل لإنتاج الهيدروجين الأخضر الأمونيا الخضراء بالتعاون مع إحدى الشركات العالمية المتخصصة.



صحيا، لفتت الصحيفة إلى أن الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة أكد - خلال اجتماع المجلس - أنه لم يتم رصد أي إصابة في مصر بمتحور كورونا الجديد، مشيرا إلى أنه حتى الآن جرت استضافة ما يزيد عن 20 ألفاً من المصابين الفلسطينين من أبناء غزة، وذلك في 25 من المستشفيات المصرية.



اقتصاديا، أوردت صحيفة (الأخبار) أن رئيس الوزراء، شهد بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين كل من «هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة»، و»الشركة القابضة لكهرباء مصر»، و»الشركة الصينية لمعدات وتكنولوجيا الطاقة الكهربائية المحدودة» China Electric Power Equipment and Technology؛ لبدء إجراء الدراسات والقياسات التمهيدية لتطوير مشروع طاقة شمسية بقدرة 10 جيجاوات، وذلك بحضور الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة.

ولفتت إلى أن المشروع يأتي في إطار مبادرة الممر الأخضر فى مصر، وسيوفرعند اكتماله ما يقدر بنحو مليار دولار أمريكي سنوياً من تكاليف الغاز الطبيعى السنوية.



وأضافت الصحيفة أن رئيس الوزراء شهد - أيضا - مراسم توقيع عقود إنشاء أكبر مجمع لصناعات الأغذية الزراعية في الشرق الأوسط، بمدينة السادات، بإجمالي استثمارات يصل إلى 300 مليون دولار، بين شركة MAFI لتصنيع الحاصلات الزراعية، وممثيى الشركات العالمية الموردة لأحدث التكنولوجيات في مجال صناعة الأغذية الزراعية.



وابرزت الصحيفة موافقة مجلس الوزراء على الترخيص لوزارة النقل بالسير فى إجراءات التعاقد على تنفيذ مشروع متكامل لإنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته والأمونيا الخضراء، بين كُل من الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، وهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، وشركة «ديمى هايبورت إنرجي إن.في.» العالمية المتخصصة فى مجال انتاج الطاقة المتجددة.



وذكرت صحيفة (الأهرام) أن مجلس الوزراء وافق على إنشاء مشروع داخل حدود المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بنظام المناطق الحرة الخاصة، ويقام تحت اسم شركة (البحر الأحمر لمحطات الحاويات)، للعمل بنظام المناطق الحرة الخاصة فى ميناء العين السخنة بالمنطقة الاقتصادية للقناة، وذلك على مساحة إجمالية 720 ألف م2، ويستهدف المشروع تطوير البنية الفوقية، واستخدام وإدارة وتشغيل واستغلال وصيانة وإعادة تسليم محطة الحاويات بميناء العين السخنة، بتكلفة استثمارية مقدارها ٣٧٩٫٦ مليون دولار أمريكى، وبعدد عمالة ١٣٤ عاملا، وبحجم إنتاج ١٫٦ مليون حاوية. كما وافق المجلس على مشروع قرار إنشاء منطقة حرة عامة على مساحة 150 ألف م2، استقطاعا من مساحة المنطقة الاستثمارية لمدينة دمياط للأثاث.