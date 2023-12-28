علشان متحتاريش كل يوم.. أفكار مبتكرة لوجبات إفطار الرضع

إذا كنتِ من الأمهات اللاتي يردن الاكتفاء بالرضاعة الطبيعية حتى عمر 6 شهور، فإن بدء إدخال الأطعمة الخارجية لطفلك يكون في هذا العمر، وفي هذا الصدد قدم الدكتور محمد عبد الحليم استشاري طب الاطفال عبر صفحته الشخصية فيسبوك

أفكار لوجبات ووصفات إفطار الطفل الرضيع.



أولا وجبه الإفطار:

- أرز مطحون ومهروس بحليب الثدي أو الحليب الصناعي

-صفار البيض المهروس برشة زعتر وكمون صغيرة

-فاكهة مهروسة مسلوقة مع رشة قرفة مثل التفاح والجوافة

- شوفان مطحون ومسلوق مع الموز المهروس

- قطع البطاطا الحلوة المشوية

ثانياً وصفات الغداء

-شوربة خضروات مع الأرز الأبيض المسلوق وقطعة دجاج فيليه مسلوقة ومضروبة في الخلاط مع الخضروات

-شوربة لسان عصفور مفتت جدًّا مع قطع كبدة الدجاج المهروسة

- لحم السمك المشوي دون جلد مع الأرز الأبيض المهروس مثل السمك البوري أو السلمون أو الفيليه مع الحرص على إزالة الشوك تمامًا

- مكرونة مسلوقة ومفتتة في الشوربة مع قطع الدجاج المسلوقة والمهروسة بالزعتر

- مهروس الكوسة والبطاطس مع اللحم المفروم واخلطيهما سويًا

ثالثاً وصفات العشاء

-كوب زبادي كامل الدسم

- سلطة فواكه مهروسة (جوافة وكنتالوب وبرتقال وتفاح)

-بطاطس مهروسة مع صفار بيضة مسلوقة

-أرز مطحون ومهروس بحليب الثدي أو الحليب الصناعي



وأشار الدكتور محمد عبد الحليم أنه يمكن إدخال تلك الوجبات بعد عمر 6 شهور شرط تجربة كل مكون لوحده لمدة 3 ايام لاستبعاد وجود حساسية.