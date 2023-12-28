إصابة 13 فلسطينيا بالرصاص خلال اقتحام قوات الاحتلال مدن الضفة الغربية

أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني، اليوم الخميس، إصابة 18 شابا، بينهم 13 برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحامها مدنا عدة بالضفة الغربية.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أن قوات الجيش الإسرائيلي اقتحمت بعد منتصف ليل الأربعاء، مخيم "عين السلطان" ومدينة أريحا، وأطلقت الرصاص الحي، واعتقلت مواطنين اثنين أحدهما طبيب.

وأفادت مصادر أمنية بأريحا، لـ"وفا"، بأن آليات الجيش الإسرائيلي اقتحمت المدينة، وسيرت آلياتها العسكرية تجاه مخيم "عين السلطان" بالمدينة، وانتشرت في حاراته، وداهمت عدداً من منازل المواطنين وكسرت محتوياتها، كما أطلقت الرصاص الحي خلال اقتحامها المخيم دون التبليغ عن إصابات.