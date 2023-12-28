المقاومة الإسلامية في العراق تستهدف مركز تجسس فنيا إسرائيليا في أربيل

أعلنت "المقاومة الإسلامية في العراق"، اليوم الخميس، أنها قصفت مركزا وهدفا إسرائيليا داخل الأراضي العراقية والفلسطينية في عمليتين منفصلتين.

وذلك في إطار الرد على الهجوم الإسرائيلي على غزة المتواصل للشهر الثالث على التوالي.

وجاء في بيان المقاومة الإسلامية في العراق: "استمرارًا بنهجنا في مقاومة الاحتلال، ونُصرةً لأهلنا في غزّة، وردّاً على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحقّ المدنيين الفلسطينيين من أطفال ونساء وشيوخ، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق فجر أمس الاربعاء مركزا للتجسس الفني تابعا للكيان الصهيوني شمال شرقي محافظة أربيل في إقليم كردستان العراق بالأسلحة المناسبة".

وقالت إنها استهدفت "هدفا حيويا في أراضينا المحتلة جنوبي مستوطنة إلياد بالأسلحة المناسبة"، مجددة موقفها في الاستمرار بـ"دكّ معاقل العدو".