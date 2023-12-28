إطلاق 100 صاروخ وقذيفة من جنوب لبنان تجاه إسرائيل خلال 24 ساعة

أفاد نبأ عاجل نقله مراسل العربية، اليوم الخميس ، أن أكثر من 100 صاروخ وقذيفة أطلقت من جنوب لبنان تجاه إسرائيل خلال 24 ساعة.

وفي سياق آخر قالت هيئة البث الإسرائيلية نقلا عن وزير الدفاع:"تصنيف 5 محلات صرافة في الضفة الغربية إرهابية ومصادرة 10 ملايين شيكل منها".

اعلن الجيش الإسرائيلي،اليوم الخميس ،مقتل 3 عسكريين في معارك وسط وجنوب قطاع غزة ليصل إجمالي قتلاه المعلن منذ 7 أكتوبر إلى 501.

وأعلن الهلال الأحمر الفلسطيني، اليوم الخميس، باصابة 18 شاب بينها 13 برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحامها مدنا عدة بالضفة الغربية.