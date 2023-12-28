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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وزير الزراعة: تقنين الأراضي يضمن تحصيل مستحقات الدولة ويحقق التنمية المستدامة

وزير الزراعة
وزير الزراعة

قال السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ان تقنين الأراضي يحقق الاستقرار الاجتماعي للمواطنين ويضمن تحصيل مستحقات الدولة عن ارضيها ويحقق التنمية المستدامة، كما ان تقنين الأراضي يأتي في اطار توجيهات رئيس الجمهورية بتقديم كافة أوجه الدعم والخدمات للمزارعين ومنها تقنين الأراضي حتى يكون المزارع في امان وكذلك المستثمر ويقوم بضخ أمواله وتطوير نفسه ويستخدم الأدوات الحديثة في الزراعة.

وكان القصير قد قام بتسليم 127عقد بيع مؤمنة للتواجدات الجادة ولأول مرة للمنتفعين في مناطق سهل الطينة والحسينية ومثلث الخير وغيرهم في بورسعيد.

وخلال احتفالية تسليم العقود أكد القصير انه تم إضافة مساحات منزرعة لمحافظة بورسعيد تحقق بموجبها الاكتفاء الذاتي للمحافظة من المحاصيل الاستراتيجية وبالإضافة الى مساهمتها في الدخل القومي.

وأشار الى ان بورسعيد تحولت إلى محافظة زراعية بجانب نشاطها التجاري والسياحي حيث تشهد العديد من المشروعات الضخمة في مجال الإنتاج الزراعي والحيواني والاستزراع السمكي، 
القصير أكد أيضا ان هذه الإنجازات جاءت نتيجة للتعاون البناء مع اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد وكافة أجهزة الدولة المعنية موجها الشكر الى من ساهم فى هذا المجهود العظيم والذي كان حلما وتحقق بفض توجيهات القيادة السياسية والمتابعة المستمرة من د مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

ومن ناحيته قال د محمد الشحات المدير التنفيذي لمشروعات هيئة التعمير والتنمية الزراعية أن مجلس إدارة الهيئة برئاسة وزير الزراعة قام ببذل جهود كبيرة واتخاذ العديد من الإجراءات والقرارات التنفيذية للمنتفعين ومنها الاعفاء من غرامات التأخير حتى نهاية عام 2024 
تنفيذا للتوجيهات الرئاسية مع تخفيض قيمة مقدم الثمن ليكون 15% بدلاً من 25% مع زيادة مدة التقسيط لتصل الى سبع سنوات بدلاً من ثلاث سنوات وكذلك منح كافة التسهيلات لصرف مستلزمات الإنتاج لزيادة الإنتاج الزراعي.

كما وافق المجلس على جدولة المديونيات وتقسيطها تسهيلاُ لتحصيل مستحقات الدولة كما قامت هيئة التعمير بالتعاقد مع مجمع الوثائق المؤمنة لطباعة العقود لكل الأراضي وقد نتج عن تلك القرارات والتسهيلات خلال الفترة الماضية وخاصة بزمام محافظة بورسعيد حيث تم تحرير عقود ابتدائية مؤمنة شمال الحسينية لأول مرة منذ عام 1997 بعد تنفيذ الجسر الواقي الفاصل عن بحيرة المنزلة، وتنفيذ التوجيه الرئاسي باستزراع تلك المساحة البالغة 33 الف فدان وتحرير عقود للجادين وتحرير عقود ابتدائية مؤمنه لعدد 13 جمعية من جمعيات بورسعيد بزمام 32 الف فدان كلها منزرعة والمخصص أراضيها منذ عام 1988.

وأضاف الشحات انه تم تحرير عقود ابتدائية مؤمنه بمنطقة ام الريش المنزرعة كلها حالياً ومساحتها 2300 فدان، والمخصصة أراضيها منذ عام 2002 وقامت الدولة بتحصيل حوالي 490 مليون جنيه عن تلك العقود.

وزير الزراعة تقنين الأراضي رئيس الجمهورية المستثمر سهل الطينة الحسينية مثلث الخير بورسعيد هيئة التعمير

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