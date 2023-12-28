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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رئيس الوزراء العراقي يعلن قرب إنهاء وجود التحالف الدولي في البلاد

رئيس الوزراء العراقي
رئيس الوزراء العراقي

أكد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، أن الحكومة العراقية ماضية باتجاه إنهاء وجود التحالف الدولي في العراق.

وأضاف رئيس الوزراء العراقي في مؤتمر صحفي مع نظيرة الأسباني بيدرو سانشيز، أن الحكومة العراقية ترفض الاعتداءات على البعثات الدبلوماسية في العراق.

وفي وقت سابق، أعلنت مليشيات مسلحة في العراق تبنيها قصف القاعدة الأمريكية قرب مطار أربيل شمال العراق بالطيران المسيّر، مؤكدة استمرارها في دك معاقل العدو .

وبحسب البيان؛ فإن ذلك الهجوم يأتي استمرارًا لنهج في المقاونة الإسلامية في قتال القوات الأمريكية في العراق والمنطقة، وردّاً على مجازر الكيان الصهيوني بحق أهلنا في غزة.

كما أعلنت المليشيات المسلحة في العراق والتي تسمي نفسها "المقاومة الإسلامية"، الثلاثاء الماضي، أنها شنت هجوما على قاعدة الشدادي الأمريكية في سوريا برشقة صاروخية.

وقالت المليشيات المسلحة في بيان: "استمرارًا بنهجنا في مقاومة قوات الاحتلال الأمريكي في العراق والمنطقة، وردّاً على مجازر الاحتلال الإسرائيلي بحق أهلنا في غزة، هاجم مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق، قاعدة الاحتلال في الشدادي السورية برشقة صاروخية ، أصابت أهدافها، وتؤكد المقاومة الإسلامية استمرارها في دك معاقل العدو".

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