إطلاق مبادرة مدرستي عنواني من فارسكور بدمياط

​أطلق ياسر عمارة، وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، إشارة بدء مبادرة "مدرستي عنواني" خلال زيارته الميدانية لمدرسة "شهداء الناصرية" التابعة لمركز فارسكور، وذلك لمتابعة انطلاق العام الدراسي الجديد وتقديم نموذج عملي للدعم الميداني وتوفير بيئة تعليمية محفزة.

​رافق "وكيل الوزارة" خلال الجولة كل من وائل الموجي، مدير إدارة فارسكور التعليمية، وسمير العتمة، وكيل الإدارة، حيث استهل عماره الزيارة بالمشاركة الفعالة مع التلاميذ في غرس أول شجرة بالمدارس، ضمن فعاليات المبادرة التي تستهدف تشجير المدارس ودهانات جدران الفصول وغرس قيم النظافة والحفاظ على البيئة في نفوس الطلاب.

​وامتدت المشاركة الميدانية للقيادات التعليمية لتشمل المساهمة الشخصية في أعمال الدهانات والتجميل الجارية بالمدرسة، لترسيخ أهمية العمل الجماعي وضرورة الحفاظ على المظهر الحضاري للصرح التعليمي لدى النشء.

​تخللت الجولة متابعة انتظام عملية توزيع الكتب المدرسية مباشرة على الطلاب للاطمئنان على عدم وجود أي عقبات تعرقل سير العملية التعليمية، إلى جانب تفقد معمل الحاسب الآلي بالمدرسة لمتابعة مدى استفادة التلاميذ من الأجهزة الرقمية في تنمية مهاراتهم الإبداعية وبرامج القراءة والكتابة التفاعلية، وسط إشادة واسعة ببرامج التميز المطبقة بالمعمل والدمج بين التكنولوجيا الحديثة والمهارات الأساسية.

​تأتي هذه الجولة تنفيذاً لتوجيهات وزارة التربية والتعليم بضرورة التواجد الميداني المستمر بين الطلاب، والتأكد من جاهزية كافة المنشآت التعليمية لاستقبال العام الجديد.