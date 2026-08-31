قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تقوم بالتزيين للباطل.. خالد الجندي يحذر: شياطين الإنس أخطر من الجن
تعرّف على مشروع البالون الثابت بمنطقة أهرامات الجيزة
تراجع مفاجئ .. إلى أين وصلت أسعار الذهب الآن؟
الصحة العالمية : اتساع رقعة تفشي إيبولا إلى 26 منطقة في الكونغو الديمقراطية
هتوصل 30 سلعة اليوم دا | إعلان رسمي من التموين في اجتماع الحكومة
بوتين: روسيا تبذل الجهود من أجل إنهاء الأزمة الأوكرانية
دورة ألعاب البحر المتوسط| رئيس البعثة المصرية: نطمح لحصد المزيد من الميداليات في رفع الأثقال والكاراتيه
التليفزيون الصيني : زيارة الرئيس شي جين بينج لمصر تفتح فصلا جديدا أمام الجنوب العالمي
بالصور | جلسة الصحفيين لتسوية الخلافات بين مصطفى كامل وطارق الشناوي
برلماني: زيارة الرئيس الصيني لمصر دفعة قوية للاستثمار وتوطين الصناعة وتعزيز الاستقرار المالي
النائب العام يأمر بمنع متهمين في واقعة مدرسة « جلوبال بارادايم من التصرف في أموالهم
حرب الغذاء ترعب أوكرانيا.. مسيرات روسيا تفرغ رفوف كييف وتشعل أسعار السلع
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

إطلاق مبادرة مدرستي عنواني من فارسكور بدمياط

تعليم دمياط
تعليم دمياط
زينب الزغبي

​أطلق ياسر عمارة، وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، إشارة بدء مبادرة "مدرستي عنواني" خلال زيارته الميدانية لمدرسة "شهداء الناصرية" التابعة لمركز فارسكور، وذلك لمتابعة انطلاق العام الدراسي الجديد وتقديم نموذج عملي للدعم الميداني وتوفير بيئة تعليمية محفزة.

​رافق "وكيل الوزارة" خلال الجولة كل من وائل الموجي، مدير إدارة فارسكور التعليمية، وسمير العتمة، وكيل الإدارة، حيث استهل عماره الزيارة بالمشاركة الفعالة مع التلاميذ في غرس أول شجرة بالمدارس، ضمن فعاليات المبادرة التي تستهدف تشجير المدارس ودهانات جدران الفصول وغرس قيم النظافة والحفاظ على البيئة في نفوس الطلاب.

​وامتدت المشاركة الميدانية للقيادات التعليمية لتشمل المساهمة الشخصية في أعمال الدهانات والتجميل الجارية بالمدرسة، لترسيخ أهمية العمل الجماعي وضرورة الحفاظ على المظهر الحضاري للصرح التعليمي لدى النشء.

​تخللت الجولة متابعة انتظام عملية توزيع الكتب المدرسية مباشرة على الطلاب للاطمئنان على عدم وجود أي عقبات تعرقل سير العملية التعليمية، إلى جانب تفقد معمل الحاسب الآلي بالمدرسة لمتابعة مدى استفادة التلاميذ من الأجهزة الرقمية في تنمية مهاراتهم الإبداعية وبرامج القراءة والكتابة التفاعلية، وسط إشادة واسعة ببرامج التميز المطبقة بالمعمل والدمج بين التكنولوجيا الحديثة والمهارات الأساسية.

​تأتي هذه الجولة تنفيذاً لتوجيهات وزارة التربية والتعليم بضرورة التواجد الميداني المستمر بين الطلاب، والتأكد من جاهزية كافة المنشآت التعليمية لاستقبال العام الجديد.

دمياط محافظ دمياط تعليم دمياط مدارس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار السلع الأساسية

السكر بـ25 جنيهًا والزيت بـ52.. أسعار السلع اعتبارًا من 10 سبتمبر بتوجيهات رئاسية

اسعار السلع

توجيه رئاسي عاجل.. أسعار السلع الجديدة بدءاً من 10 سبتمبر

سيف أبو النجا فى جنازة ابنته ياسمين

أحدث ظهور للفنان سيف أبو النجا بجنازة ابنته متكئا على عكاز

صورة ارشيفية

صرف معاشات شهر سبتمبر لـ 11.5 مليون مستحق.. غدا

موعد نهاية الصيف

انخفاض درجات الحرارة.. موعد انتهاء الصيف 2026 رسمياً

الحكم محمد معروف

رد فعل مفاجئ من محمد معروف على واقعة مباراة الأهلي وزد

أرشيفية

مصدر يوضح سبب دوي الانفجار القوي بأكتوبر والشيخ زايد وحدائق الأهرام

البنزين

أسعار البنزين والسولار اليوم الإثنين

ترشيحاتنا

البنك الأهلي

البنك الأهلي يعبر عقبة بترول أسيوط بهدف ويحقق فوزه الأول بالدوري

بنزيما

إنزاجي يكشف أسباب تعاقد الهلال مع واتكينز بعد رحيل بنزيما

فتحي سند

فتحي سند يتغنى بميسي بعد اعتزال اللعب الدولي

بالصور

منتهى الرومانسية .. الصور الأولى من حفل خطوبة زينة أشرف عبد الباقي

خطوبة زينة أشرف عبد الباقي
خطوبة زينة أشرف عبد الباقي
خطوبة زينة أشرف عبد الباقي

لو عندك قطعة لحمة صغيرة.. طريقة عمل وجبة تكفي عدد أكبر وبطعم غني

لو عندك قطعة لحمة صغيرة.. طريقة عمل وجبة تكفي عدد أكبر وبطعم غني
لو عندك قطعة لحمة صغيرة.. طريقة عمل وجبة تكفي عدد أكبر وبطعم غني
لو عندك قطعة لحمة صغيرة.. طريقة عمل وجبة تكفي عدد أكبر وبطعم غني

بعد وفاة ابنة نجلاء فتحي بسكتة قلبية.. علامات تحذر من الأزمة قبل حدوثها

بعد وفاة ابنة نجلاء فتحي بسكتة قلبية.. استشاري قلب يكشف علامات تحذر من الأزمة قبل حدوثها
بعد وفاة ابنة نجلاء فتحي بسكتة قلبية.. استشاري قلب يكشف علامات تحذر من الأزمة قبل حدوثها
بعد وفاة ابنة نجلاء فتحي بسكتة قلبية.. استشاري قلب يكشف علامات تحذر من الأزمة قبل حدوثها

ما سر عشق الأجانب لهذه الفاكهة؟ 7 مفاجآت

السفير التركي أكل المانجو المصرية.. ما سر عشق الأجانب لهذه الفاكهة؟ 7 مفاجآت
السفير التركي أكل المانجو المصرية.. ما سر عشق الأجانب لهذه الفاكهة؟ 7 مفاجآت
السفير التركي أكل المانجو المصرية.. ما سر عشق الأجانب لهذه الفاكهة؟ 7 مفاجآت

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

منى أحمد

منى أحمد تكتب: نجيب محفوظ.. جدلية السياسة والإبداع

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: زيارة الرئيس الصيني لمصر تؤكد أهمية دورها المحوري

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: بين أمريكا والصين.. مصر في قلب معركة الذكاء الاصطناعي

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: عكس عقارب الساعة!

المزيد